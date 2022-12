„Da, ne gândim, noi v-am spus de foarte multe ori, în super multe interviuri că ne dorim 2, chiar 3 cu siguranță și vă anunțăm când va fi momentul.

Am și eu o soră la rândul meu, la fel așa și soțul meu, Raul, un frate și cred că e foarte important să crești cu frați și surori, pentru că sunt cumva îngerii tăi păzitori în lume, singurii oameni pe care te poți baza într-adevăr la nevoie. Sora mea, cel puțin, a demonstrat asta de-a lungul timpului”, a mărturisit Alina Ceușan, conform spynews.ro.

„Pentru mine este foarte important ca Rock măcar un frate sau o soră să aibă. După aia, mai departe, mai vedem”, a mai adăugat ea.

Alina Ceușan locuiește cu familia în Cluj, acolo au o casă, dar și mai multe afaceri. Nu au de gând să se mute în București, chiar dacă vedeta face des naveta.

Viața Alinei Ceușan după ce a devenit mamă

Alina Ceușan, una dintre cele mai apreciate și urmărite persoane din online, a devenit mamă în septembrie 2020, iar de atunci, viața ei nu mai este la fel. Se împarte între viața de familie, online și afacerile pe care a reușit să le construiască singură.

Mulți o știu de pe Instagram, YouTube sau de pe vremea când avea blog, dar și de la emisiunea „Asia Express”, unde a participat alături de cea mai bună prietenă a ei, Carmen Grebenișan.

Alina Ceușan a reușit să câștige simpatia internauților cu postările sale de pe Instagram, dar și cu proiectele pe care le are. De curând, ea a deschis un magazin de haine în București. Pe lângă această afacere, ea mai are un site cu costume de baie, dar și un restaurant. Programul ei este întotdeauna aglomerat și foarte solicitant, astfel că a avut nevoie de ajutor pentru a-l crește pe fiul ei, Rock.

„Încerc să mă împart cât de bine pot. Și când sunt singură pe undeva și aud «Mama!», mă întorc și mă uit după cine strigă. Avem în primul rând ajutor, o bonă internă care și acum se află cu Rock. Fără ea nu aș reuși, dar nici fără mama-soacră sau mama mea până a venit ea. Contează foarte mult să ai acest ajutor dacă vrei să continui. Eu am zis întotdeauna că pot să stau cu Rock acasă, poate mai pun și de o ciorbă și o tocană, nu știu dacă mai apuc și să pun la spălat, dar ne descurcăm.

Totuși, să faci și altceva este aproape imposibil. Nu mi-am permis să stau cu el acasă, am lansat niște proiecte și nu îmi doream, nici financiar, să stau pe loc. Sunt una dintre acele mame care nu și-au dorit să stea doar acasă. Am stat cât am alăptat și apoi încă o perioadă, după care l-am cărat cu mine oriunde am mers, Franța, Egipt, București, peste tot. Este important să fie aproape de mine”, a declarat Alina Ceușan pentru ego.ro.

