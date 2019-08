Alina Chivulescu a debutat în cinema la îndemnul unei machieuze. „Lucra la Tele 7 abc, era soția unui regizor faimos”

De Andreea Romaniuc Archip,

Alina Chivulescu este cunoscută publicului din seriale TV, filme și piese de teatru.

Debutul în cinematografie l-a făcut la îndemnul unei doamne care, deși nu activa în domeniu, a sesizat potențialul ei artistic.

Alina Chivulescu

„Cu Dan Pița am lucrat primele mele filme, nu eram nici măcar studentă. Am avut șansa asta să joc cu Ștefan Iordache și, altă șansă, să fie examene exact în perioada aceea. Așa s-au legat toate. Jur că nu am făcut eforturi uriașe. La casting am ajuns printr-o doamnă de la machiaj, de la televiziunea Tele 7 abc, soția unui regizor faimos. Pur și simplu m-a văzut, mi-a zis: «Trebuie să încerci meseria asta!»”, a povestit, pentru Libertatea, Alina Chivulescu.

A fost studenta lui Mircea Albulescu

După ce și-a făcut debutul ca actriță, Alina Chivulescu a vrut să aibă o diplomă care să îi ateste studiile în domeniu.

“A fost un colaj din Eliade, filmul se numea «Eu sunt Adam», a fost foarte frumos. După aceea a urmat examenul la facultate și s-au legat ceva mai multe lucruri. Am început puțin invers, dar a fost foarte bine.

Atunci, locurile la actorie erau puține, 4-8 locuri maximum, și automat viața, sistemul, regimul ăla îți făceau oarecum loc, pentru că ăștia eram. Acum mi se pare halucinant cât de greu trebuie să fie pentru copiii ăștia care termină Teatrul, atât de mulți… Sigur că sunt mai multe teatre, sunt mai multe producții cinematografice, dar competiția este crâncenă.

Am avut șansa să fiu la clasa domnului Mircea Albulescu, care făcea foarte mult film, a înțeles foarte bine, am avut și niște colegi foarte mișto, a fost o perioadă frumoasă”, ne-a mai povestit actrița.