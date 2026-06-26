Cu un refren memorabil, influențe Pop R&B și multă energie, piesa surprinde atracția față de acel tip de persoană care reușește să îți capteze atenția de la prima întâlnire și să îți rămână în minte. „Genul ăla” vorbește despre fascinația pentru omul care combină în mod neașteptat încrederea, carisma și vulnerabilitatea.

Versurile melodiei surprind sentimentul acela de atracție pe care nu îl poți controla și care transformă orice interacțiune într-un joc plin de tensiune și curiozitate. Mesajul este transmis într-o manieră directă și jucăușă, iar refrenul contribuie la caracterul memorabil al piesei.

Noua lansare marchează o schimbare de ritm pentru Alina Eremia, care vine după o serie de piese cu o încărcătură emoțională puternică. De această dată artista propune o melodie energică, dansantă și plină de personalitate, construită pentru a transmite bună dispoziție și pentru a aduce o doză de atitudine în playlisturile ascultătorilor.

Energia piesei este completată și de un videoclip în care Alina Eremia poate fi văzută într-o ipostază dinamică, cu mult dans și o imagine care evidențiază latura sa încrezătoare.

Partea lui Puya vine cu energia și atitudinea care l-au consacrat, adăugând piesei o perspectivă urbană și un contrast care funcționează natural alături de interpretarea Alinei Eremia. Dialogul dintre cei doi artiști contribuie la dinamica piesei și îi oferă un plus de personalitate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 23

„Genul ăla” este compusă de Alina Eremia, Emanuel Masson, George Hora și Puya, în timp ce versurile sunt semnate de Alina Eremia, Puya și George Hora. Producția este realizată de Emanuel Masson și George Hora, care construiesc un sound modern, cu influențe Pop R&B și o energie care susține perfect mesajul piesei.