Pensionarul a cerut 24 de milioane de grivne de la stat

Potrivit publicației Sud.ua, reclamantul a susținut în instanță că acumularea unor datorii față de pensionari, ca urmare a neindexării pensiilor, ar reprezenta o infracțiune penală.

„Formarea unei datorii sistematice față de pensionari, ca urmare a neîndeplinirii obligației de indexare a pensiilor, constituie o infracțiune penală”, a susținut pensionarul în fața instanței, potrivit sursei citate.

Bărbatul a mai afirmat că a descoperit o presupusă schemă de corupție la scară largă în sistemul de pensii și a cerut să fie recunoscut drept avertizor de integritate. În plus, el a solicitat o recompensă de 24 de milioane de grivne, echivalentul a aproximativ 470.000 de euro.

De ce apare Zelenski în dosar

Procesul a fost deschis împotriva statului ucrainean, reprezentat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Curtea a arătat că, în realitate, cererile reclamantului urmăreau să-l determine pe șeful statului să-și folosească atribuțiile constituționale, inclusiv dreptul de inițiativă legislativă, iar astfel de solicitări nu intră în sfera unui proces administrativ obișnuit.

Judecătorii au arătat însă că solicitările reclamantului nu vizau contestarea unor decizii administrative concrete sau a unor acțiuni directe ale președintelui. În opinia Curții, pensionarul încerca, de fapt, să-l determine pe șeful statului să își exercite atribuțiile constituționale, inclusiv dreptul de inițiativă legislativă.

Ce a decis Curtea Supremă

Curtea Administrativă de Casație din cadrul Curții Supreme a refuzat inițial să deschidă procedura, iar pensionarul a contestat decizia. Cazul a ajuns astfel la Marea Cameră a Curții Supreme, care a decis să respingă definitiv apelul.

Judecătorii au stabilit că pretențiile formulate de reclamant nu pot fi examinate în cadrul unei proceduri administrative. Instanța a subliniat că nemulțumirea față de modul în care președintele își exercită atribuțiile nu este suficientă pentru a crea un litigiu administrativ. Hotărârea este definitivă.

Instanța nici nu a analizat pe fond acuzațiile formulate de pensionar și nici nu a stabilit dacă acesta avea sau nu dreptul la sumele solicitate, ci doar că acest tip de cerere nu poate fi soluționat prin contencios administrativ.

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