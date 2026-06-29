Ce înseamnă indicatorul rutier S-15b

Este vorba despre indicatorul rutier S-15b, un semn de formă pătrată, cu fundal albastru, pe care este reprezentată o mașină văzută din față, în interiorul căreia apar două persoane.

Sub imagine se află inscripția „2+”. La prima vedere, mulți șoferi consideră că indicatorul reprezintă doar o recomandare. În realitate, acesta semnalizează o bandă de circulație specială, rezervată anumitor categorii de vehicule. Numărul afișat lângă simbolul „+” indică numărul minim de persoane care trebuie să se afle în vehicul pentru ca șoferul să poată circula pe acea bandă.

Astfel, atunci când pe indicator apare „2+”, în mașină trebuie să se afle cel puțin două persoane: șoferul și încă un pasager. Pe anumite sectoare de drum pot exista și indicatoare cu mențiunile „3+” sau „4+”, ceea ce înseamnă că este necesară prezența unui număr mai mare de pasageri.

Conform publicației Blic, parte a grupului Ringier, aceste benzi speciale au fost introduse pentru a încuraja utilizarea în comun a autoturismelor, cu scopul de a reduce aglomerația și emisiile poluante.

Cine poate utiliza banda specială

Pe lângă autoturismele care transportă numărul minim de pasageri impus, banda poate fi utilizată și de:

vehicule electrice;

motociclete;

autovehicule comerciale ușoare cu masa de până la 3,5 tone.

Există însă și excepții. Autobuzele, taxiurile, vehiculele serviciilor de urgență și mașinile care transportă persoane cu dizabilități pot circula pe aceste benzi chiar și atunci când în vehicul se află doar șoferul.

Amenzi de până la 200 de euro pentru nerespectarea regulilor

Șoferii care folosesc aceste benzi fără să respecte condițiile impuse riscă amenzi de până la 200 de euro.

Respectarea regulilor este verificată atât de poliția rutieră, cât și prin intermediul camerelor de supraveghere care detectează automat încălcările.

Indicatorul S-15b este amplasat în principal pe autostrăzile aglomerate și în marile orașe din Spania, unde traficul este foarte intens. Un sistem similar există și în Franța, însă acolo semnalizarea este diferită, fiind utilizat un romb alb pe fundal albastru.

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