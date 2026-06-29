Printre altele, Doina Teodoru a dezvăluit de ce s-a despărțit de Cătălin Scărlătescu, dar a spus și că i-a fost teamă când s-a întâlnit pentru prima dată la iUmor cu artistul Cheloo. Care, între timp, i-a devenit amic, ei respectându-se reciproc.

Frumoasa actriță a afirmat că l-a cunoscut pe Cheloo la iUmor, emisiune difuzată în trecut de Antena 1, acolo unde ea a avut un moment de roast și de stand-up comedy, reușind să câștige sezonul din 2017 al show-ului.

Doina Teodoru a ajuns în emisiunea de la Antena 1 după ce Andreas Petrescu i-a propus acest lucru.

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„La iUmor am ajuns printr-o întâmplare. În perioada aceea lucram cu Andreas Petrescu la piesa de teatru «Mă mut sau nu mă mut, aceasta este întrebarea». Și mi-a zis Andreas că se face o emisiune la Antena 1, atunci începuse o emisiune de umor, și dacă vreau să vin și eu. Și i-am zis că nu vin la TV, că eu vreau teatru. Eu eram actriță clasică de teatru. Și a continuat să-mi spună că este un concurs de talente. Și am zis: «Doamne, eu vin la concurs de talente? Ce, sunt profesori acolo, să îmi spună dacă fac bine sau nu?». I-am zis clar nu!

El a insistat: «Stai liniștită, că le spunem în cască că ești de-a noastră». Mie îmi era foarte teamă de Cheloo! Și am zis: «Doamne, să înceapă Cheloo să îmi spună una și alta… El, care nu a făcut facultate de arte»! Am dat ochii cu Cheloo și mi s-a făcut rău. Am avut o cădere de calciu. Cred că și informația pe care o primisem pe nepusă masă a contat… Am simțit cum încep să îmi tremure mâinile, vedeam în ceață și nu puteam să vorbesc. Mi-am zis: «Doamne, ce fac?».

M-am gândit la prima oră de actorie, care zicea: «Oricum te-ai simți, validează asta»! Și am zis de la început că nu mă simt bine: «Cred că am o cădere de calciu»! Ceea ce era foarte adevărat, dar am spus-o în personaj. Și a fost drăguț. Cheloo mi-a dat ceva de băut. Am avut niște momente pe scenă care au fost improvizate și el a încercat puțin, știi cum este el în emisiune, și i-am răspuns, am improvizat și i-am răspuns și nu se aștepta să îi răspund și am început să ne respectăm unul pe altul de la momentul acela”, a spus Doina Teodoru în emisiunea „Cancan Exclusiv”.

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