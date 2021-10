Davina, în vârstă de opt luni, a contractat o bacterie periculoasă și a fost pe punctul de a se deshidrata. Din fericire, aceasta este în afara oricărui pericol.

„Am fost la părinții mei în curte și cred că a luat o bacterie de la animalele de acolo. Nu știu foarte sigur de unde a luat-o. Am acționat la timp, a fost o noapte de coșmar. Inițial, am crezut că-i dau dințișorii, are deja doi jos, dimineața mi-a zis doamna doctor că nu poate să-i fie așa de rău.

Luni seara, a început să se simtă rău. A plâns o oră încontinuu. Nu adormea. Nu am dormit nici noi toată noaptea. Marți dimineață a dus-o la doctor și i-a făcut analize.

A avut trei-patru scaune într-o seară. Schimb 10 scutece pe zi mai nou, febră nu a avut. Nici acum nu vrea să mănânce. Am început diversificarea acum trei săptămâni. I-am dat antibiotic și și-a mai revenit”, a povestit Alina Laufer, la „Teo Show”.

