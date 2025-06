„Mai am aproape jumătate de sarcină de acum încolo. Așa că mie mi se pare că mai am foarte mult timp până la naștere. Sigur că sunt nerăbdătoare. Mai mult decât felul în care o să arate, mă interesează personalitatea pe care o va avea.

Pentru că acum m-am învățat și știu cât de diferite sunt personalitățile tuturor copiilor și sunt foarte, foarte curioasă să o văd când o să mai crească, dacă o să fie cuminte, cum a fost Karina… dacă o să fie mai răsfățată cum e Davina. Nu știu, o să vedem. Am mari emoții în această privință!” , a spus Alina pentru Viva!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Alina Laufer spune că a făcut eforturi mari să rămână din nou însărcinată. „Am luptat, într-adevăr, foarte mult să avem copii. Atât gemenii, cât și sarcina aceasta este obținută prin fertilizare in vitro. Acum am colaborat și m-am tratat la doctorul Andreas Vythoulkas, căruia îi mulțumesc foarte mult. A avut multă răbdare cu mine și mi-a ales protocolul adecvat. Uite că am reușit, când nu aveam foarte multe speranțe (…)”, a declarat Alina Laufer pentru sursa citată.

Recomandări Columbianul trimis de serviciile secrete ruse să dea foc unor obiective strategice din România, condamnat la 6 ani de închisoare

Cum a aflat Alina că este din nou însărcinată

„În mod normal testul de sarcină se face la două săptămâni după embriotransfer și nu este recomandat să faci teste acasă, însă eu, bineînțeles că nu am fost ascultătoare și, fiind o fire destul de nerăbdătoare, mi-am făcut două teste acasă. Dar mi-am luat niște teste destul de proaste, se pare. Și mi-au ieșit ambele negative. Probabil că le-am făcut prea devreme. Am fost foarte supărată.

După care, la opt-nouă zile, m-am dus la farmacie și mi-am luat alte trei teste, cele mai sensibile pe care le-am putut găsi. M-am dus la birou, de una singură, nu am spus nimănui și în toaleta de la birou mi-am făcut toate testele, care toate mi-au ieșit pozitive. Și atunci l-am sunat și pe Ilan. Am fost foarte încântată, dar până la analiza de sânge nu am vrut să mă bucur foarte tare. Am fost destul de reținută”, a mai adăugat Alina.