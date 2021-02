Alina Laufer, primele declarații despre problemele cu sarcina. „Orice zi câștigată este bine-venită. Am rămas internată, totul este sub control”

„Vineri mi s-au rupt membranele, s-au fisurat, ieri am ajuns la spital (n.r. – luni). Am sunat doctorul, i-am explicat ce s-a întâmplat, mi-a zis să stau în pat, dar având în vedere că peste weekend nu m-am simțit senzațional, luni dimineață Ilan a sunat la spital și am venit aici, la Giulești.

Eu credeam că mă lasă să plec acasă, nici nu mi-am adus bagaj, dar mi-au zis că rămân. Sunt la Giulești și sunt foarte mulțumită de sistemul de sănătate de stat.

O să nasc prin cezariană, deși la prima sarcină, cu Karina (fetița de 12 ani pe care o are din prima căsătorie, cu artistul Jorje), am născut natural.

Acum este inseminare, am sarcină cu gemeni și orice zi câștigată este bine-venită! În luna aprilie ar trebui să nasc copiii. Acum am 29 de săptămâni, dar doctorița mea mi-a spus că nu pare că urmează să nasc.

Am rămas internată, totul este sub control, toți trei suntem bine, eu și copiii. Eu stau în pat, nu am voie să fac efort, iar sarcina trebuie monitorizată.

Mi se administrează antibiotic, ca să nu fac vreo infecție. Mi-am făcut ieri și testul COVID.

Nu am contracții și nu există semne de naștere, dar nu știu sigur cât va trebui să stau aici sau dacă rămân până voi naște!”, a declarat viitoarea mămică de gemeni Alina Laufer, potrivit Click.

