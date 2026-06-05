Cine au fost Sfinții Apostoli Petru și Pavel

În fiecare an, pe 29 iunie, credincioșii ortodocși din toată lumea sărbătoresc cu evlavie memoria Sfinților Apostoli Petru și Pavel, două personalități de prim rang ale lumii creștine. Această zi de praznic este dedicată cinstirii celor doi martiri care și-au jertfit viața la Roma. Considerați „stâlpii Bisericii Ortodoxe”, Petru și Pavel provin din medii complet diferite, dar au fost uniți în misiunea de a propovădui Evanghelia lui Hristos. Dat fiind rolul major pe care l-au avut acești Sfinți Apostoli ai Mântuitorului în răspândirea creștinismului, Biserica a rânduit ca prăznuirea lor să fie pregătită printr-o perioadă de post, adică printr-o primenire atât trupească, cât și duhovnicească a creștinilor.

Sfântul Apostol Petru – primul episcop al Romei

Sfântul Apostol Petru se numea înainte de apostolie Simon Petru ori Shimon Bar-Yona. El era de neam iudeu, din hotarele Galileei, o regiune istorică și geografică din nordul Palestinei antice, astăzi statul Israel. Sfânta Scriptură îl înfățișează drept un pescar evreu originar din Betsaida, o localitate situată pe țărmul nordic al lacului Genesareth, care astăzi este identificată probabil cu localitățile israeliene el-Araj sau et-Tell.

Unul dintre cei doisprezece ucenici direcți ai Mântuitorului Iisus Hristos, Apostolul Petru era fiul lui Iona, din seminţia lui Simeon, și fratele mai mare al Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat. El a primit menirea de a fi „piatra pe care se va zidi Biserica”, cuvântul „piatră” fiind corespondentul termenului aramaic „Kefa” sau „Chefa”. El a predicat cu precădere în rândul comunității evreiești și este considerat primul episcop al Romei, potrivit tradiției catolice, consemnează creștinortodox.ro.

Apostolul Pavel – „apostolul neamurilor”

La rândul său, Sfântul Pavel, care mai înainte de apostolie se numea Saul, era de neam iudeu din seminţia lui Veniamin, fiind cunoscut și ca Pavel Apostolul sau Saul din Tars. S-a născut în cetatea Tarsului din Cilicia, dintr-o familie de vază care locuise mai înainte la Roma, iar apoi se stabilise în Tarsul Ciliciei, păstrând cu mândrie rangul de cetățeni romani, statut care avea să-i confere mai târziu și lui Pavel calitatea de roman. Sfântul Apostol Pavel a fost prigonitor al creștinilor și, totodată, cel mai influent misionar al creștinătății timpurii, chiar dacă nu s-a numărat printre cei doisprezece apostoli. De aceea, Pavel a fost supranumit „apostolul neamurilor”.

Înainte de a fi convertit, el a persecutat comunitatea creștină, însă o revelație pe care a avut-o pe drumul spre Damasc avea să-i schimbe radical viața și direcția. El a redactat numeroase scrisori ce au fost incluse în Noul Testament, reunite sub denumirea de epistole pauline. Textele care îi sunt atribuite alcătuiesc o parte esențială a Noului Testament și au exercitat o influență profundă asupra gândirii teologice creștine. Și asta, mai ales prin rolul determinant pe care l-a jucat în propovăduirea Evangheliei în primele comunități creștine din Imperiul Roman, ceea ce îi conferă statutul de unul dintre cei mai de seamă apostoli.

Istoria și rădăcinile sărbătorii Sfinților Petru și Pavel

Pe icoanele bisericești, Apostolii Petru și Pavel apar mereu alăturați, ca expresie a unității lor în credință și în martiriu, venerați deopotrivă drept „stâlpi ai Bisericii și luminători ai lumii”. În tradiționalele lăcașuri de cult ortodoxe, chipurile apostolilor sunt pictate pe stâlpii care flanchează intrarea, transmițând prin aceasta ideea că viața, propovăduirea și scrierile lor sprijină și întemeiază duhovnicește Biserica.

Cinstirea lor laolaltă are la bază faptul că, potrivit Tradiției Bisericești, amândoi și-au dat viața pentru credință în aceeași zi, la Roma, în vremea persecuțiilor declanșate de împăratul Nero, în anul 67 d.Hr.. Sfântul Apostol Petru a ales să fie răstignit cu capul în jos, ca semn al smereniei sale desăvârșite, în timp ce Sfântului Pavel, în calitate de cetățean roman, i s-a tăiat capul. Conform Sinaxarului, trupurile lor au fost îngropate împreună, iar data de 29 iunie a rămas în memoria creștinilor ca zi a trecerii lor la cele veșnice, după cum arată doxologia.ro.

Momentul exact în care primii credincioși au instituit această prăznuire comună a celor doi apostoli nu poate fi stabilit cu certitudine. Cu toate acestea, cert este faptul că dintâi creștini din Roma, care au fost martori oculari ai sacrificiului acestora, au început să le aducă cinstire imediat după moartea lor. Primele consemnări scrise ale sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel datează din veacul al patrulea. Un document sirian timpuriu, „Constituțiile Sfinților Apostoli”, amintește atât de postul închinat celor doi apostoli, cât și de ziua lor comună de prăznuire.

Semnificația Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Atestările documentare și mărturiile istorice confirmă existența Postului Sfinților Petru și Pavel încă din secolul al IV-lea, perioadă în care era cunoscut sub numele de „Postul Cincizecimii”, dată fiind legătura sa strânsă cu timpul ce urmează praznicului Pogorârii Sfântului Duh, notează Creștin Ortodox. Rânduit de Biserică sub această denumire, postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel a fost instituit spre cinstirea celor doi apostoli și spre păstrarea vie a obiceiului lor de a se înfrâna înainte de a săvârși lucrări de seamă. Informații despre acest post au fost consemnate ulterior și în scrierile unor mari personalități ale Bisericii, precum Sfântul Atanasie cel Mare, Teodoret din Cir sau din Cyrrhus și Leon cel Mare, episcopul Romei.

Istoricii spun că, la origine, această practică ascetică era specifică exclusiv cercurilor monahale, însă mai târziu s-a răspândindit și în rândul credincioșilor de rând. Semnificația acestei perioade este legată de începuturile propovăduirii apostolice. Tradiția creștină păstrează amintirea că, după „Cincizecime”, apostolii s-au pregătit prin post și prin rugăciune înainte de a pleca să ducă vestea cea bună în toate colțurile lumii, cerând de la Dumnezeu sprijin și binecuvântare pentru misiunea care îi aștepta.

Privită din perspectivă liturgică, această perioadă este considerată mai puțin aspră în comparație cu Postul Mare al Învierii Domnului – Postul Paștelui ori cu Postul Nașterii Domnului – Postul Crăciunului. Cu toate acestea, chemarea pe care o poartă rămâne neschimbată, și anume cumpătare, apropierea de Dumnezeu și înfrânare.

Cel mai blând post din an

Comparativ cu Postul Paștelui sau cu rigorile Postului Crăciunului, Postul Sfinților Petru și Pavel vine cu o rânduială alimentară mai puțin aspră. Ca în orice astfel de perioadă de rugăciune și de înfrânare, credincioșii nu mănâncă produse din carne, ouă sau lapte, ci aleg legume, fructe, cereale și alte alimente de post. În schimb, acest post are multe dezlegări, adică zile în care se pot consuma pește, untdelemn și vin.

Astfel, în zilele de luni, miercuri și vineri se mănâncă legume, fără untdelemn – așa-numitul „post uscat”. Marțea și joia se poate găti cu untdelemn și se bea vin, în timp ce în toate zilele de sâmbătă și duminică din acest post este dezlegare la pește, ulei și vin, aflăm de pe doxologia.ro. În plus, dacă în timpul postului sunt sărbători mari, se poate consuma pește și în alte zile din timpul săptămânii. Pe lângă aceste reguli, dacă în timpul postului este o sărbătoare mare (marcată în calendarul bisericesc cu cruce neagră sau crucie roșie), se face dezlegare la pește și dacă acea zi cade într-o zi obișnuită de post.

De exemplu, pe 24 iunie se prăznuiește Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, iar în această zi se poate mânca pește, chiar dacă este zi de miercuri. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este considerat cel mai ușor post din an, având o rânduială mai blândă comparativ cu Postul Mare sau cu alte perioade de post, în care se oferă numeroase zile cu dezlegare la pește. Spre exemplu, în 2025, dintre cele 13 zile de post, nu mai puțin de șase au fost cu dezlegare.

Alte reguli în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Dincolo de rânduielile alimentare, credincioșii ortodocși sunt îndemnați să acorde un loc mai însemnat vieții lăuntrice și prezenței la sfintele slujbe bisericești. În afară de rânduiala alimentară, în postul Sfinților Petru și Pavel nu se fac fac nunți și botezuri. De asemenea, nu este bine să mănânci fructe înainte de a fi duse la biserică pentru a fi sfințite, în special merele și cireșele, și nici să se lucreze în ziua de 29 iunie, mai ales la câmp, în gospodărie sau cu unelte de tăiat.

Această perioadă este privită ca una a curățirii lăuntrice, în care fiecare credincios este îndemnat să se ferească de neînțelegeri, de judecarea semenilor, de cuvintele și gândurile negre, precum și de orice comportament care l-ar putea abate de la trăirea autentică în duhul valorilor creștine.

Când începe Postul Sfinților Petru și Pavel în 2026

Postul Sfinților Petru și Pavel, cunoscut și ca „postul de vară”, este unul dintre cele patru mari posturi rânduite de Biserica Ortodoxă și are un caracter deopotrivă ascetic și comemorativ. Este perioada în care fiecare dintre noi este chemat să îmbine rugăciunea cu milostenia și să mediteze asupra lucrării de propovăduire pe care cei doi mari Apostoli au înfăptuit-o pentru răspândirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, potrivit Doxologia.

Spre deosebire de alte perioade de post cu dată fixă, acest post are o particularitate distinctă în ceea ce privește durata, începând în lunea de după Duminica Tuturor Sfinților, adică prima duminică de după Rusalii. Data este variabilă, în funcție de data Paștelui, iar lungimea postului poate varia între câteva zi și până la trei săptămâni. În acest an, distribuția sărbătorilor pascale în calendarul liturgic ortodox a determinat ca perioada cuprinsă între Duminica Rusaliilor și praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel să fie mai îndelungată decât în anii anteriori.

Astfel, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel în 2026 va începe pe 8 iunie și va dura 21 de zile, fiind cea mai lungă perioadă de pregătire spirituală dedicată celor doi apostoli din ultimii opt ani. Prin contrast, anul trecut, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel a început luni, 16 iunie, și a durat 13 zile, până pe 29 iunie, ziua când sunt prăznuiți cei doi mari apostoli ai creștinătății.

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