Străzi supraaglomerate și prețuri explozive

Mare de un albastru turcoaz, locuri perfecte pentru Instagram și milioane de postări entuziasmate din vacanță: online, unele destinații par desprinse dintr-un basm perfect de vară.

Însă chiar acolo, în 2026, te așteaptă adesea străzi supraaglomerate, prețuri explozive și mase de turiști frustrați. În timp ce unele orașe se prăbușesc sub propriul succes, în alte părți atmosfera devine tensionată din cauza „supraturismului”, a șantierelor sau a problemelor de siguranță.

Prin urmare, cine își dorește o vacanță relaxantă anul acesta ar face bine să se gândească de două ori înainte de a-și alege destinația, relatează Heute.

1. Barcelona

Barcelona se luptă deja de ani de zile cu efectele devastatoare ale turismului de masă. Mai ales în timpul verii, metropola catalană devine pur și simplu neîncăpătoare. Recent, mii de localnici au ieșit în stradă pentru a protesta deschis împotriva chiriilor tot mai mari, a străzilor supraaglomerate și a apartamentelor de vacanță care fac ca viața în oraș să fie din ce în ce mai scumpă.

În 2026, situația s-ar putea tensiona și mai mult. Pe de o parte, catedrala Sagrada Família, aflată aproape de finalizare, atrage noi mase de vizitatori – fiind așteptat un aflux uriaș de turiști cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudí. Pe de altă parte, lucrările de modernizare de la legendarul stadion Camp Nou continuă să provoace haos în oraș.

2. Veneția

Puține orașe se luptă atât de mult cu propriul succes turistic precum Veneția. Orașul lagunar încearcă deja să controleze situația prin introducerea unor taxe de intrare. În 2026, taxa pentru vizitatorii de o zi va fi extinsă pentru și mai multe zile de vârf, astfel că turiștii spontani vor ajunge să plătească uneori până la zeice euro doar pentru a avea acces în oraș.

Cu toate acestea, problema de fond rămâne neschimbată: mai ales în timpul verii, turiștii înaintează bară la bară pe podurile înguste și pe străzi. Mulți vizitatori experimentează acum Veneția mai degrabă ca pe un muzeu în aer liber supraaglomerat, decât ca pe o destinație romantică de vis.

3. New York

New York-ul se pregătește în 2026 pentru o vară turistică extremă. Mai multe evenimente uriașe se vor suprapune în aceeași perioadă: Campionatul Mondial de Fotbal, cu meciuri disputate pe MetLife Stadium, marea aniversare a 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite, plus afluxul clasic de turiști din sezonul estival.

Consecințele se văd în special la nivelul prețurilor. Hotelurile și restaurantele devin considerabil mai scumpe, la care se adaugă și taxe mari de hotel pe noapte. Multe obiective turistice riscă să fie complet asaltate, în timp ce rețeaua de metrou își va atinge limitele maxime de capacitate.

4. Paris

Deși Parisul rămâne destinația de vis a multor călători, tocmai cele mai faimoase cartiere suferă tot mai mult din cauza propriului succes. În special în jurul colinei Montmartre și în Place du Tertre devine adesea atât de aglomerat, încât din farmecul tipic parizian nu mai rămâne aproape nimic.

După Jocurile Olimpice din 2024, capitala franceză continuă să traverseze un boom turistic masiv. Multe prețuri au rămas blocate la nivelul din perioada Olimpiadei, în timp ce vizitatorii sunt nevoiți să își croiască drum printre mase de oameni, selfi-uri și magazine de suveniruri.

5. Antalya

Antalya a fost considerată mult timp o destinație accesibilă, cu garanția pachetelor all-inclusive. Însă tocmai acest boom devine o problemă tot mai mare. În 2026, prețurile pe Riviera Turcească continuă să crească semnificativ, în timp ce mulți turiști raportează plaje supraaglomerate, hoteluri suprasolicitate și servicii dezamăgitoare.

6. Cancun

Plajele cu nisip alb și apele turcoaz au transformat Cancun, de ani de zile, într-o destinație de vis absolută. În 2026, însă, vacanța ideală s-ar putea transforma într-o mare dezamăgire pentru mulți turiști. Motivul îl reprezintă cantitățile masive de alge Sargassum, care riscă să acopere numeroase plaje între lunile mai și august: straturile de alge maronii nu doar că tulbură apa, dar provoacă uneori și un miros neplăcut de sulf.

În plus, situația privind securitatea rămâne tensionată. Deși Cancun este considerat în continuare o zonă relativ sigură pentru turiști, conflictele dintre carteluri și tensiunile politice provoacă neliniște în multe locuri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Viva.ro
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Unica.ro
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Denis Alibec s-a căsătorit cu fosta gimnastă. Detaliul scos în evidență de rochia de mireasă
GSP.RO
Denis Alibec s-a căsătorit cu fosta gimnastă. Detaliul scos în evidență de rochia de mireasă
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
GSP.RO
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
Parteneri
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Un nume a spus „pas” Guvernului pregătit de Eugen Tomac fără să fi avut nici măcar o discuție cu premierul desemnat: „Declin cu respect”
Politică 15:24
Un nume a spus „pas” Guvernului pregătit de Eugen Tomac fără să fi avut nici măcar o discuție cu premierul desemnat: „Declin cu respect”
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Cinci nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării - Surse
Exclusiv
Politică 10:17
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Cinci nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Parteneri
Cum a apărut primul partid extremist românesc. Liderul său promova un naționalism radical și deportarea evreilor
Adevarul.ro
Cum a apărut primul partid extremist românesc. Liderul său promova un naționalism radical și deportarea evreilor
Panică în Danemarca – Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon la aproape 5 ani de la incidentul de la EURO 2020
Fanatik.ro
Panică în Danemarca – Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon la aproape 5 ani de la incidentul de la EURO 2020
BRD taie 6.000 de lei anual din beneficiile angajaților. Sindicatul protestează
Financiarul.ro
BRD taie 6.000 de lei anual din beneficiile angajaților. Sindicatul protestează
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Finala „Survivor România” 2026: Ramona Micu a fost eliminată din competiție. 3 concurenți luptă pentru premiul cel mare
Stiri Mondene 21:35
Finala „Survivor România” 2026: Ramona Micu a fost eliminată din competiție. 3 concurenți luptă pentru premiul cel mare
Imagini de la moțul băiețelului lui Ianis Hagi. Cum a apărut Gigi Becali la eveniment. „Este o zi specială. Sper ca și invitații să se simtă bine”
Stiri Mondene 20:59
Imagini de la moțul băiețelului lui Ianis Hagi. Cum a apărut Gigi Becali la eveniment. „Este o zi specială. Sper ca și invitații să se simtă bine”
Parteneri
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
TVMania.ro
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
Filmul incidentului de la petrecerea din Cluj, unde o elevă ar fi fost drogată şi violată de 3 tineri
ObservatorNews.ro
Filmul incidentului de la petrecerea din Cluj, unde o elevă ar fi fost drogată şi violată de 3 tineri
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Parteneri
Realizatoarea TV nu s-a mai abținut » Mesaj public pentru Guardiola
GSP.ro
Realizatoarea TV nu s-a mai abținut » Mesaj public pentru Guardiola
Rusoaica Maslova a apărut cu o pălărie cu România pe cap. Ce mesaj a transmis
GSP.ro
Rusoaica Maslova a apărut cu o pălărie cu România pe cap. Ce mesaj a transmis
Parteneri
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Mediafax.ro
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Valentin Sanfira, mesaj dur despre oamenii care l-au dezamăgit: „Nu mai am încredere nici în cei care merită”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira, mesaj dur despre oamenii care l-au dezamăgit: „Nu mai am încredere nici în cei care merită”
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Redactia.ro
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Un nume a spus „pas” Guvernului pregătit de Eugen Tomac fără să fi avut nici măcar o discuție cu premierul desemnat: „Declin cu respect”
Politică 15:24
Un nume a spus „pas” Guvernului pregătit de Eugen Tomac fără să fi avut nici măcar o discuție cu premierul desemnat: „Declin cu respect”
Reacția MAE după ce Diana Șoșoacă l-a elogiat pe Vladimir Putin la Sankt Petersburg: „Excepții jenante”
Politică 12:38
Reacția MAE după ce Diana Șoșoacă l-a elogiat pe Vladimir Putin la Sankt Petersburg: „Excepții jenante”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Wanda Nara, șocată de hotărârea luată de o judecătoare în procesul cu Mauro Icardi. Prezentatoarea nu se aștepta la așa ceva
Fanatik.ro
Wanda Nara, șocată de hotărârea luată de o judecătoare în procesul cu Mauro Icardi. Prezentatoarea nu se aștepta la așa ceva
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?