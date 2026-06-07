Străzi supraaglomerate și prețuri explozive

Mare de un albastru turcoaz, locuri perfecte pentru Instagram și milioane de postări entuziasmate din vacanță: online, unele destinații par desprinse dintr-un basm perfect de vară.

Însă chiar acolo, în 2026, te așteaptă adesea străzi supraaglomerate, prețuri explozive și mase de turiști frustrați. În timp ce unele orașe se prăbușesc sub propriul succes, în alte părți atmosfera devine tensionată din cauza „supraturismului”, a șantierelor sau a problemelor de siguranță.

Prin urmare, cine își dorește o vacanță relaxantă anul acesta ar face bine să se gândească de două ori înainte de a-și alege destinația, relatează Heute.

1. Barcelona

Barcelona se luptă deja de ani de zile cu efectele devastatoare ale turismului de masă. Mai ales în timpul verii, metropola catalană devine pur și simplu neîncăpătoare. Recent, mii de localnici au ieșit în stradă pentru a protesta deschis împotriva chiriilor tot mai mari, a străzilor supraaglomerate și a apartamentelor de vacanță care fac ca viața în oraș să fie din ce în ce mai scumpă.

În 2026, situația s-ar putea tensiona și mai mult. Pe de o parte, catedrala Sagrada Família, aflată aproape de finalizare, atrage noi mase de vizitatori – fiind așteptat un aflux uriaș de turiști cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudí. Pe de altă parte, lucrările de modernizare de la legendarul stadion Camp Nou continuă să provoace haos în oraș.

2. Veneția

Puține orașe se luptă atât de mult cu propriul succes turistic precum Veneția. Orașul lagunar încearcă deja să controleze situația prin introducerea unor taxe de intrare. În 2026, taxa pentru vizitatorii de o zi va fi extinsă pentru și mai multe zile de vârf, astfel că turiștii spontani vor ajunge să plătească uneori până la zeice euro doar pentru a avea acces în oraș.

Cu toate acestea, problema de fond rămâne neschimbată: mai ales în timpul verii, turiștii înaintează bară la bară pe podurile înguste și pe străzi. Mulți vizitatori experimentează acum Veneția mai degrabă ca pe un muzeu în aer liber supraaglomerat, decât ca pe o destinație romantică de vis.

3. New York

New York-ul se pregătește în 2026 pentru o vară turistică extremă. Mai multe evenimente uriașe se vor suprapune în aceeași perioadă: Campionatul Mondial de Fotbal, cu meciuri disputate pe MetLife Stadium, marea aniversare a 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite, plus afluxul clasic de turiști din sezonul estival.

Consecințele se văd în special la nivelul prețurilor. Hotelurile și restaurantele devin considerabil mai scumpe, la care se adaugă și taxe mari de hotel pe noapte. Multe obiective turistice riscă să fie complet asaltate, în timp ce rețeaua de metrou își va atinge limitele maxime de capacitate.

4. Paris

Deși Parisul rămâne destinația de vis a multor călători, tocmai cele mai faimoase cartiere suferă tot mai mult din cauza propriului succes. În special în jurul colinei Montmartre și în Place du Tertre devine adesea atât de aglomerat, încât din farmecul tipic parizian nu mai rămâne aproape nimic.

După Jocurile Olimpice din 2024, capitala franceză continuă să traverseze un boom turistic masiv. Multe prețuri au rămas blocate la nivelul din perioada Olimpiadei, în timp ce vizitatorii sunt nevoiți să își croiască drum printre mase de oameni, selfi-uri și magazine de suveniruri.

5. Antalya

Antalya a fost considerată mult timp o destinație accesibilă, cu garanția pachetelor all-inclusive. Însă tocmai acest boom devine o problemă tot mai mare. În 2026, prețurile pe Riviera Turcească continuă să crească semnificativ, în timp ce mulți turiști raportează plaje supraaglomerate, hoteluri suprasolicitate și servicii dezamăgitoare.

6. Cancun

Plajele cu nisip alb și apele turcoaz au transformat Cancun, de ani de zile, într-o destinație de vis absolută. În 2026, însă, vacanța ideală s-ar putea transforma într-o mare dezamăgire pentru mulți turiști. Motivul îl reprezintă cantitățile masive de alge Sargassum, care riscă să acopere numeroase plaje între lunile mai și august: straturile de alge maronii nu doar că tulbură apa, dar provoacă uneori și un miros neplăcut de sulf.

În plus, situația privind securitatea rămâne tensionată. Deși Cancun este considerat în continuare o zonă relativ sigură pentru turiști, conflictele dintre carteluri și tensiunile politice provoacă neliniște în multe locuri.

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