Bărbatul a fost acuzat de opriri neautorizate

Bărbatul, care lucra de 17 ani ca șofer, a fost acuzat de „opriri neautorizate” pentru a lăsa copiii în siguranță aproape de casele lor. Într-un caz specific, șoferul ducea o fată de 12 ani până în fața locuinței sale.

„Altminteri, ar fi trebuit să meargă 650 de metri pe un drum comunal fără trotuar sau marcaje, în întuneric”, a declarat mama fetei.

Șoferul a susținut că a făcut acest lucru din „rațiuni umane” și că practica a fost tolerată anterior: „Nu îmi schimbam traseul. Aceste practici erau acceptate în trecut”, a spus el despre decizia angajatorului de a-l concedia în 2022.

Cu toate acestea, situația s-a schimbat odată cu preluarea contractului de transport școlar de către noua companie, care a impus respectarea strictă a regulamentelor.

„Regiunea Nouvelle-Aquitaine a stabilit un traseu și un număr fix de opriri pe care trebuie să le respectăm”, a explicat responsabilul departamental al companiei.

El a adăugat că șoferului i s-a cerut în mod repetat să înceteze opririle neautorizate.

„Când i-am cerut să nu mai ducă elevii până în fața caselor lor, m-a insultat”, a afirmat reprezentantul companiei.

Mai mulți părinți au apărat decizia șoferului de a prioritiza siguranța copiilor

În ianuarie 2025, cazul său a fost analizat de Tribunalul Muncii, unde a beneficiat de sprijinul unei delegații formate din aproximativ 20 de părinți. Aceștia au manifestat în fața tribunalului, apărând decizia șoferului de a prioritiza siguranța copiilor.

Cu toate acestea, instanța a decis împotriva lui, considerând că încălcarea instrucțiunilor angajatorului constituie o abatere gravă. Potrivit Le Parisien, bărbatul a anunțat că nu va face apel împotriva deciziei.

În urma acestui caz, traseele și stațiile autobuzelor școlare din zonă au fost revizuite pentru a îmbunătăți siguranța copiilor.

La pol opus, un șofer de autobuz școlar a abandonat aproximativ 40 de elevi la jumătatea traseului, în Ottawa, Canada. Șoferul, deranjat de gălăgia făcută de aceștia, a oprit vehiculul în apropierea unui centru comercial și a plecat de la fața locului.



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