Bolojan a fost demis. Guvernul Bolojan taie și spânzură, n-are nicio treabă, sub privirile molcome ale dezastrului ambulant Grindeanu. Noua lege a salarizării a scos în stradă bugetarii din sănătate, administrație, vor veni și cei din educație.

De partea cealaltă, armonie și voie bună, multă militărie, servicii secrete, pensionari tineri etc. Le-am creat unora un paradis la care nu vor renunța de bunăvoie. Ar fi nevoie de partide puse pe fapte rău, nu de-alde marionete triste USR-AUR care-s mai sistem decât sistemul, dar se pretind mari săgeți de opoziție.

Iar acum pare că avem un stat „paralel” militarizat în care au loc alegeri: își dau cu dosarele în cap, semnează contracte și afli abia când e deja semnat, e o adevărată sarabandă a cheltuielilor militare care au acel mare avantaj: trebuie să fie strategic secrete.

Și uite așa, geme pătura de business administrație-politică de SPP, SRI, MApN, SIE etc. Dacă nu-s ei, sunt clanurile lor. Numai că vechile rețele de influență s-au transformat acum în „polițienism strategic”.

Obișnuiți-vă cu asta. În numele strategicului se cumpără practic cohorte de figuri care să repete stupizenii nesfârșite. Și nu vor fi de calitatea lui Radu Tudor, vor fi clone printate în grabă, în funcție de banii vărsați. Influenceri, ziariști, actori, intelectuali, o cohortă de sclaveți pe bani militarizați, așa arată viitorul sumbru și normal.

Sigur, Digi nu e doar companie de presă. E în primul rând un mare actor telecom. Foarte bine. Dar, dacă primește contracte de la SRI, ar trebui să mai dețină televiziuni, site-uri și înțelepți care explică cum trebuie să tai lapte praf de la mame ca să iei rachete?

Au făcut oricum una groasă, secretizând averile. Acum sunt pe cale să lase la vedere doar bugetul pentru fraieri din care se taie, iar restul bugetului, ăla de cheltuit, e secret de stat, să nu afle rușii câte mașini de lux își iau șmecherii patrioți care apără țara.

Pe ăștia, dacă-i bagi în război, sar toți în merțane și bemveuri și atacă toate cartierele de lux din vest. Normal că urlă ca din gură de șarpe când le spui simplu că există și alternativa unei politici extrem de prudente, fără atâta înarmare și fără atâta rățoială la ruși, chinezi, iranieni și ce mai prindem.

Nooo, lor le place tot ce e strategic. O unire secretă cu Republica Moldova, măcar în fonduri secrete, măcar să poată face, ca acolo, o șmecherie cu vreun miliard strategic, asta le bântuie creierii.

Pentru ăștia, cel mai puternic inamic e rațiunea, căutarea unei poziții cât mai neutre, implicare minimă. Cum? Ei sunt strategici, ei trebuie să cheltuie. Când dai un contract la Digi de un sfert de miliard, practic ți-ai mai cumpărat un TVR. N-aveam un post public de propagandă scumpă și fără audiență, acum ne mai trebuie și posturi publico-private?

Televiziunile private au tot trăit din acest trafic între businessuri diverse și contracte „de imagine”. Diverși patroni le-au folosit pentru afaceri paralele.

Dar acum avem alt nivel, cel mai mare erou telecom intră practic cu totul în aria strategică. E echivalentul carpatin a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani cu trumpizarea businessului IT.

Dintr-o industrie care încă mai vindea vrăjeală utopic-digitală, în numai câțiva ani, au început să sugă toți din bugete militare, să batjocorească drepturi și date cetățenești nereglementate, au început să vândă securitate și capacitate de distrugere peste tot, că s-or chema Palantir sau Google.

Așa că e normal, avem și noi trumpizarea statului. Adică folosirea unor structuri dure precum armata și serviciile pentru securizat businessuri și batjocorit ceilalți angajați, bugetari sau nu. Ei vorbesc despre miliarde cheltuite pe fantasme, că doar n-o să poți în veci să lupți singur cu puterile din jur, iar lucrătorii simpli și-au văzut roase sferturi, jumătăți din salariu, și de inflația galopantă, și de cheltuielile astea strategice pe care le-am sporit aiurea, fără nicio viziune, fără niciun sens.

Am auzit-o și pe „bine că-i DIGI și nu e companie multinațională”. Corect! În ritmul ăsta, Georgescu o să ajungă o glumă pe lângă retorica Digi.

Cine să propună demilitarizare? Pe surse, ne e anunțat un fel de moș Teacă premier, Tomacul lui Nicușor Dan. Un premier parcă destinat să orienteze bani în catacombele acestui stat paralel militarizat. Poate Tomac n-o să treacă, dar cine să vină să propună raderea serioasă a privilegiilor polițienești, militare și din justiție? Triștii PSD-ului de prin comisiile SRI?, triștii PNL-ului din aceleași comisii?, bolojeniștii SPP-izați?

Cu atâta anticorupție strigată de-a-mboulea, am reușit să ne creăm ditamai monstrul cu o sută de capete care înghite și buget, și democrație.

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