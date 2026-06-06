Bacalaureat 2026 – Modele de subiecte la Limba și literatura română proba orală

Proba orală la Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, numită și Proba A, evaluează competențele de comunicare orală ale candidaților. Elevii trebuie să demonstreze că pot înțelege un text la prima vedere, să argumenteze clar și coerent și să își exprime corect ideile în limba română.

Potrivit calendarului de Bacalaureat publicat de Ministerul Educației, proba orală de limba română se va desfășura în perioada 8-10 iunie 2026, înaintea probelor scrise. Rezultatele vor fi notate prin calificative sau niveluri de competențe conform standardelor europene, respectiv utilizator mediu, avansat, experimentat.

Această probă are rolul de a evalua capacitatea elevilor de a comunica eficient, de a susține un punct de vedere și de a utiliza corect limba română în contexte diferite.

Modele de subiecte pentru proba orală la Limba română pentru BAC 2026

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A.T.: Voi începe cu o curiozitate personală. În anul I de masterat discutam, la unul dintre cursuri, despre Arta traducerii, studiul lui Vladimir Nabokov. Una dintre regulile lui Nabokov este că traducătorul trebuie să înțeleagă profund cultura țării din care provine textul tradus. Dvs. ați petrecut mult timp în România – ca student, ca invitat la diverse evenimente, ca simplu turist. Există locuri comune, sensibilități comune între cultura română și cea norvegiană?

S.L.: Sunt două popoare europene. Sunt trăsături europene care nu pot fi negate, chiar dacă România este o țară balcanică, o țară bizantină, ea este totuși o țară europeană. La fel și Norvegia, care este la extremul nord, la periferie. Și Norvegia și România au fost foarte rurale, până la industrializare – care a venit mai târziu în România. Fac, ca de obicei, o trimitere la traducerea mea din Baltagul – lumea rurală din Baltagul nu era așa de diferită față de lumea rurală din Norvegia.

A.T.: Chiar urma să vă întreb – cum a fost primit Baltagul, ce avea Sadoveanu de spus sau de arătat culturii norvegiene la vremea la care l-ați tradus?

S.L.: Baltagul nu e singura carte tradusă a lui Sadoveanu […]. M-a frapat, când am citit cartea prima dată – e o poveste bună și o carte destul de reprezentativă. Apoi am citit într-o carte o poveste asemănătoare din Norvegia despre un tip care a câștigat o sumă de bani dintr-o afacere, a traversat un munte împreună cu doi necunoscuți și a dispărut. Iar ei doi au apărut în valea vecină plini de bani. A fost apoi găsit cadavrul. Am și menționat asta într-o postfață – că totul e foarte asemănător, asta se putea întâmpla oriunde. Dar m-a frapat și faptul că atât românii, cât și norvegienii au practicat transhumanța – într-un mod diferit. În România, în Baltagul, gospodăria este pe munte unde se stă tot timpul, doar că iarna se pleacă în zona de câmpie. În Norvegia e invers – gospodăriile sunt în vale, iar vara se mută la munte.

Steinar Lone, „Un traducător trebuie să fie bănuitor”, interviu realizat de Alexandra Torjoc, https://matcaliterara.ro

1.Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situația de comunicare din textul citat.

a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?

b. Cărui stil funcțional îi aparține textul de mai sus? Ilustrează două caracteristici ale stilului identificat, cu exemple din textul dat.

c. Ce elemente importante de conținut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

2.Care este opinia ta despre importanța traducerii operelor literare românești? Motivează-ţi răspunsul.

Modele de subiecte la Limba şi literatura română oral BAC 2026 pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară – filiera tehnologică

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Andrei a împlinit luna aceasta 19 ani și, de aproape doi ani, a început să facă voluntariat în comuna sa, Poiana, din județul Galați. Pe parcursul anului 2024, a coordonat activitățile din sat, în cadrul programului „Poiana – Sat European de Tineret 2024”, un titlu pe care el și echipa de tineri din grupul de inițiativă și l au dorit pentru a da o nouă șansă la dezvoltare și la implicare tinerilor din comunitatea lor. Am stat de vorbă cu Andrei în luna iulie, înainte să își împacheteze lucrurile și să plece tocmai la Cluj-Napoca, unde a început primul an de facultate.

Mica Redacție Rurală: Știm că faci parte din echipa care a dus titlul de Sat European de Tineret 2024 în comuna Poiana din județul Galați. Cum ați ajuns să candidați pentru titlu?

Andrei C.: Fac parte din echipa care a adus titlul de Sat European de Tineret 2024 în comuna Poiana. Noi, tinerii, am ajuns să candidăm pentru titlu oarecum spontan pentru că, la început, nu știam ce presupune acest titlu sau ce face acest program. Anul trecut noi nu știam absolut nimic despre cum putem să acționăm în comunitate. Odată cu descoperirea unui anunț pe Facebook despre seminarul Rural Youth Connect, unde, mai târziu, eu am învățat ce înseamnă exact titlul de Sat European de Tineret, am zis: „Ok, și comuna noastră merită să se dezvolte! Și comuna noastră merită să fie un loc mai bun pentru tinerii care fac parte din ea.” Ajuns acasă, după acel seminar, am chemat și alți tineri alături de mine să organizăm activități și să încercăm să obținem titlul de Sat European de Tineret pentru comuna noastră.

după Tineri care pun satul pe roți, interviu cu Andrei Câcu,

www.europeanyouthvillage.eu

Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la textul dat:

a. Care este una dintre temele textului dat? Motivează răspunsul.

b. Ce elemente importante legate de situația de comunicare (emițător, receptor, mesaj, context, scopul comunicării etc.) identifici în textul dat? Crezi că un tânăr poate inspira și motiva alți tineri prin exemplul personal? Susține, cu argumente,

opinia prezentată.

Modele de subiecte la Limba şi literatura română oral BAC 2026 pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară – filiera teoretică

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Cu siguranță, o lume mai plină de like-uri e mai frumoasă decât una fără like-uri. Altfel nu ne-am da atâtea pe Facebook, unii altora. N-am suferi când nu le primim. N-am pedepsi abținându-ne să le dăm. Nu le-am număra tot timpul. N-am vorbi aici despre ele. Și totuși, cum ne descurcam pe vremea când nu exista like? […]

E absurd să suspinăm după scrisorile pe care le băgam în plic, le timbram și le puneam în cutia poștală pe vremuri, pentru ca să așteptăm o săptămână răspunsuri. Cine ar mai vrea o asemenea bătaie de cap? Internetul și rețelele lui sociale sunt infinit mai convenabile. Și atunci, după ce suspinăm? După nuanțe. Deci după cuvinte. Like-ul este non-verbal. E un deget mare ridicat în sus. O reacție de apreciere uniformă, bună la orice. Până la urmă, poți răspunde cu „like“ și la o întrebare, așa cum au făcut-o prietenii mei, de 59 de ori (răspunsurile verbale au fost 73, ultima dată când m-am uitat la postare). De ce-ai răspunde cu un like la o întrebare precisă? Îi cunosc pe mulți dintre cei care au făcut-o și nu sunt stupizi. Presupun că au considerat-o „o întrebare bună“. Cert e că like-ul e bun la orice.

Iulian Comanescu, Butonul care omoară cuvintele,

în Dilema veche,www.dilemaveche.ro

Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la textul dat:

a. Care este una dintre temele textului dat? Motivează răspunsul.

b. Ce elemente importante legate de situația de comunicare (emițător, receptor, mesaj, context,

scopul comunicării etc.) identifici în textul dat? Crezi că adolescenții ar trebui sprijiniți pentru a dezvolta un comportament responsabil în mediul

online? Susține, cu argumente, opinia prezentată

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D

29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea de toamnă

14-21 iulie 2026 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au

promovat examenele de corigențe

3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4 – 5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

6 – 7 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

5 – 6 august 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D

10 august 2026 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

11 august 2026 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

13 august 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise

și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale

Sursă foto – Shutterstock.com.

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