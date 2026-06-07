Armenii se deplasează astăzi la secțiile de votare pentru a stabili atât legislatura pentru următorii cinci ani a Adunării Naționale, care este formată din 101 deputați, cât și pentru a indica direcția geopolitică a țării.

În total, 17 partide și două alianțe electorale candidează pentru cele 101 de mandate ale Parlamentului armean.

Alegeri sub umbra războiului din Nagorno-Karabah

Un sondaj preelectoral efectuat la solicitarea ONG-ul International Republican Institute (IRI), cu sediul la Washington D.C., plasează în frunte partidul Contractul Civil, condus de prim-ministrul Nikol Pașinian, aflat în funcție din 2018. 32% dintre respondenți și-au anunțat sprijinul pentru Contractul Civil, al cărui lider pledează pentru aprofundarea păcii cu Azerbaidjan și nu își ascunde intenția de a continua apropierea de Statele Unite și Uniunea Europeană după ce Armenia a experimentat ceea ce a numit „trădarea rusă” în timpul ofensivei azere din Nagorno-Karabah.

De altfel, alegerile de duminică sunt primele de la această ofensivă din 19-20 septembrie 2020 care a dus la depopularea Nagorno-Karabah (Arțah în armeană) de etnicii armeni. Aproximativ 100.000 de armeni au fugit în acele zile dramatice din propriile case și s-au refugiat în Armenia, în timp ce Rusia nu și-a respectat statutul de aliat și garant al securității.

Între Vest și Est?

Premierul armean Nikol Pașinian a semnat între timp un protocol de pace cu liderul azer Ilham Aliev, a început un proces timid de normalizare a relațiilor cu Turcia, a parafat un parteneriat strategic cu Statele Unite și a impus o lege privind începerea parcursului de aderare la Uniunea Europeană. Aceste eforturi au fost lansate în paralel cu lansarea procesului de retragere a Armeniei din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, o alianță militară regională condusă de Rusia.

Ca semn al susținerii deschiderii manifestate de Armenia, președintele american Donald Trump și-a declarat sprijinul „total” pentru „prietenul” său Nikol Pașinian, în timp ce aproape 50 de lideri de stat din Europa s-au deplasat la începutul lunii mai la Erevan pentru summitul Comunității Politice Europene. Armenia a găzduit atunci și primul summit UE-Armenia.

În aceste condiții, mulți observatori consideră alegerile din Armenia un fel de referendum pentru continuarea procesului de pace cu Azerbaidjan și viitorul geopolitic al țării. Nikol Pașinian are nevoie de o majoritate de două treimi pentru a opera modificările constituționale cerute de Azerbaidjan pentru semnarea unui tratat de pace oficial, iar pacea este necesară pentru supraviețuirea acestei țări cu o populație de puțin peste trei milioane de locuitori.

Rusia, comportament de stăpân

Rusia, în schimb, se opune oricăror procese care i-ar reduce pârghiile de influență. Propagandiștii Kremlinului au criticat termenii păcii, normalizarea relațiilor cu Turcia și apropierea de Statele Unite, în timp ce liderul autocrat rus Vladimir Putin a avertizat împotriva oricărei apropieri de Uniunea Europeană și a amenințat cu „scenariul ucrainean”. Pentru a spori presiunile asupra lui Pașinian, Putin i-a cerut să organizeze un referendum în care armenii să aleagă între Uniunea Economică Eurasiatică, din care Armenia face parte deocamdată, și Uniunea Europeană.

Deși cursul pro-occidental a fost consacrat la nivel politic prin adoptarea legii privind începerea procesului de aderare la Uniunea Europeană și semnarea parteneriatului strategic cu Statele Unite, Nikol Pașinian subliniază că decizia finală va fi luată printr-un referendum care va fi organizat la momentul oportun. Totuși, Armenia este încă departe de a obține chiar și statutul de țară candidată la Uniunea Europeană.

Șantaj economic și dezinformare masivă

Rusia a sporit însă presiunile cu măsuri dure anunțate aproape zilnic începând cu trei săptămâni înainte de alegeri. Regimul de la Moscova, care se prezintă drept „partenerul natural” și „de încredere” al „fraților” armeni, a ținut să se amestece în alegeri cu interzicerea importurilor la numeroase produse agricole armene. În plus, Putin a amenințat Armenia că nu va mai cumpăra așa-zise „gaze rusești ieftine”. Toate aceste măsuri și amenințări verbale sunt mesaje clare către armeni să nu voteze pentru partidul lui Pașinian, ci formațiunile politice proruse din opoziție, printre care se remarcă Armenia Puternică.

Partidul Armenia Puternică este condus de Samvel Karapetian, un miliardar armeano-rus suspectat că ar fi agent al serviciilor secrete rusești și judecat pentru tentativă de răstunare a Guvernului Pașinian. Armenia Puternică este creditată cu 12% în intențiile de vot. Totuși, procentajul indecișilor rămâne destul de ridicat, la aproximativ 26%.

Un alt potențial concurent serios este fostul președinte de stat Robert Kociarian, care conduce Alianța Armenia și îl acuză pe Nikol Pașinian că „subminează grav” relațiile cu Rusia. Kociarian se opune Uniunii Europene și cere menținerea țării în Uniunea Economică Eurasiatică, precum și în Organizația Tratatului de Securitate Colectivă.

În afară de amenințările formulate de Putin și acoliții săi de la Moscova, Rusia a desfășurat în Armenia cea mai amplă campanie de dezinformare în cazul unui scrutin electoral, dusă prin intermediul rețelelor Matrioșka și Storm-1516, cea din urmă afiliată spionajului militar rus GRU.

„Pentru a influența alegerile, Rusia a investit mai mulți bani decât în România și în Moldova”, spune fosta parlamentară Gayane Abrahamyan într-un interviu exclusiv acordat pentru Libertatea.

Miza este enormă pentru Kremlin, în condițiile în care politicienii proruși au pierdut în ultimii ani alegerile în Republica Moldova și Ungaria în pofida investițiilor masive făcute în ei de Rusia.

Oamenii Kremlinului

Tensiunile au crescut semnificativ după publicarea unei investigații realizate de publicația rusă din exil The Insider despre o detașarea unei rețele ruse de spionaj în Armenia. Potrivit investigației, Samvel Karapetian ar fi menționat Centrul de Informații al Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei ca angajator în cererea depusă în 1999 pentru obținerea pașaportului rusesc, notează Deutsche Welle.

Autoritățile armene au deschis dosare penale împotriva unor reprezentanți ai opoziției proruse. Un scandal major a izbucnit după arestarea lui Andranik Tevanian, al doilea candidat de pe lista formațiunii Armenia Prosperă. Acest politician, cunoscut pentru pozițiile sale proruse, este acuzat de trădare și spionaj. Prorușii s-au plâns, evident, de „persecuție politică”.

Opoziția prorusă a preluat însă cu totul propaganda și dezinfomarea Kremlinului și a sugerat că Armenia ar putea avea soarta Ucrainei dacă nu va rămâne „un partener strategic” al Rusiei. În plus, a făcut campanie cu revenirea armenilor în casele lor din Nagorno-Karabah. Nikol Pașinian, un fost jurnalist în vârstă de 51 de ani, a prezentat scrutinul de duminică drept o alegere între o pace durabilă cu Azerbaidjan sau reîntoarcerea în război.

Cele mai geopolitizate alegeri din istoria Armeniei

„Acestea sunt primele alegeri din istoria Armeniei în care orientarea geopolitică a devenit o problemă decisivă”, spune pentru The Associated Press analistul Mikael Zolian, un fost deputat armean. „Până acum, Armenia se afla în sfera de influență a Rusiei, iar acest lucru era considerat de la sine înțeles, dar acum, pentru prima dată, acest lucru este pus sub semnul întrebării”, subliniază el.

Relațiile dintre Moscova și Erevan s-au deteriorat în 2023, după ofensiva azeră din Nagorno-Karabah. Autoritățile armene au acuzat așa-zisele forțe rusești de menținere a păcii desfășurate în regiune că nu au reușit să oprească atacul Azerbaidjanului. Rusia a respins acuzațiile și a încercat să aducă și alte presupuse trupe de menținere a păcii.

Ofensiva azeră „a demonstrat că imaginea Rusiei ca garant al securității Armeniei nu era bazată pe realitate. Totul s-a prăbușit după războiul din Karabah”, a conchis Alexander Iskandarian, directorul Institutului Caucaz din Erevan.

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