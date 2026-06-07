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Berbec: O scurtă călătorie alături de prieteni vă poate ajuta să vă recăpătați energia, însă astrele avertizează cu privire la mici tensiuni legate de program. Fiți flexibili și acceptați compromisurile pentru a evita disputele inutile.

Taur: Tindeți să păstrați o discreție totală asupra planurilor personale în această perioadă, ceea ce ar putea stârni îngrijorarea celor dragi. Comunicați deschis și explicați-le că aveți nevoie de timp înainte de a face confesiuni.

Gemeni: Relațiile de cuplu sau colaborările profesionale pot aduce momente de frustrare din cauza fricii de schimbare a celorlalți. Nu lăsați nesiguranțele partenerului să vă frâneze evoluția personală.

Rac: Cu Mercur și Jupiter în semnul dumneavoastră, veți fi în centrul atenției și veți primi numeroase propuneri de întâlnire. Nu sunteți obligați să răspundeți din politețe dacă interacțiunea cu o anumită persoană vă creează disconfort.

Leu: Deși oportunitățile sociale apar la tot pasul, s-ar putea să nu aveți energia necesară pentru ieșiri prelungite. Luați lucrurile treptat și folosiți comunicarea online pentru a selecta persoanele cu adevărat compatibile.

Fecioară: Eforturile de la locul de muncă vă sunt remarcate, fapt care vă va aduce noi responsabilități din partea superiorilor. Păstrați un echilibru corect între sarcini și odihnă pentru a evita suprasolicitarea.

Balanță: Este momentul să analizați cu atenție direcția pe care doriți să o urmați în carieră sau studii în următorul an. Începeți să stabiliți pașii strategici și consultați-vă cu familia înainte de a face un salt major.

Scorpion: Intuiția dumneavoastră atinge cote maxime, iar visele din primele zile ale săptămânii pot dezvălui adevărata față a unor persoane. Informațiile care ies la iveală vă vor schimba radical optica asupra unui cerc de prieteni.

Săgetător: Luna Plină se formează în semnul dumneavoastră, amplificându-vă dorința de autenticitate și toleranța zero față de ipocrizie. Cel mai înțelept este să păstrați distanța și să evitați să fiți prinși în disputele altora.

Capricorn: Dacă în ultimele săptămâni ați ascuns anumite sentimente, acum este momentul ideal să vă exprimați deschis afecțiunea. Veți constata cu satisfacție că vulnerabilitatea vă aduce claritate și răspunsuri pozitive.

Vărsător: Sunteți stimulați să vă exprimați opiniile, însă riscați să adoptați o atitudine mult prea rigidă sau moralizatoare în discuții. Moderația în exprimare vă va ajuta să obțineți susținerea pe care o doriți.

Pești: Fiind firi empatice, tindeți să preluați problemele și încărcătura emoțională a celor din jur. Configurația astrală vă cere imperativ să vă prioritizați propria persoană și să vă acordați timp pentru relaxare.

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