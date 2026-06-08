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Trump cere Iranului să oprească atacurile și să revină de urgență la masa negocierilor
Acum 60 minute
Uniunea Europeană condamnă uciderea unui nou militar din forțele ONU în Liban

De cealaltă parte, Teheranul acuză blocajul negocierilor, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Iran declarând pentru CNN că principala problemă în calea unui acord o reprezintă pozițiile schimbătoare și „contradictorii” ale Casei Albe.

00:16 - Acum 54 minute
08-06-2026

Trump cere Iranului să oprească atacurile și să revină de urgență la masa negocierilor

Președintele Donald Trump a cerut Iranului să revină la masa tratativelor, avertizând că atacurile sale asupra Israelului „cu siguranță nu vor ajuta negocierile”. Într-o declarație pentru Fox News, liderul american a transmis Teheranului: „ți-ai lansat rachetele, e suficient, întoarce-te la masa negocierilor și încheie o înțelegere”, adăugând totodată că nu este mulțumit de ultimele lovituri ale Israelului asupra Beirutului.

00:10 - Acum 60 minute
08-06-2026

Uniunea Europeană condamnă uciderea unui nou militar din forțele ONU în Liban

Uniunea Europeană a condamnat cu fermitate uciderea unui militar sârb din cadrul forțelor de menținere a păcii (UNIFIL) în sudul Libanului de către forțele israeliene, acesta fiind al șaptelea pacificator ONU care își pierde viața din luna martie. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a solicitat investigarea de urgență a atacului cu mortar și a cerut aplicarea integrală a Rezoluției ONU care garantează suveranitatea Libanului și prevede dezarmarea grupărilor paramilitare, inclusiv Hezbollah.

Declarația a precizat că civilii libanezi plătesc un preț umanitar și socioeconomic „greu și inacceptabil” din cauza escaladării continue și a atacurilor aeriene.

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