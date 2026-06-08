De cealaltă parte, Teheranul acuză blocajul negocierilor, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Iran declarând pentru CNN că principala problemă în calea unui acord o reprezintă pozițiile schimbătoare și „contradictorii” ale Casei Albe.
Trump cere Iranului să oprească atacurile și să revină de urgență la masa negocierilor
Președintele Donald Trump a cerut Iranului să revină la masa tratativelor, avertizând că atacurile sale asupra Israelului „cu siguranță nu vor ajuta negocierile”. Într-o declarație pentru Fox News, liderul american a transmis Teheranului: „ți-ai lansat rachetele, e suficient, întoarce-te la masa negocierilor și încheie o înțelegere”, adăugând totodată că nu este mulțumit de ultimele lovituri ale Israelului asupra Beirutului.
Uniunea Europeană condamnă uciderea unui nou militar din forțele ONU în Liban
Uniunea Europeană a condamnat cu fermitate uciderea unui militar sârb din cadrul forțelor de menținere a păcii (UNIFIL) în sudul Libanului de către forțele israeliene, acesta fiind al șaptelea pacificator ONU care își pierde viața din luna martie. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a solicitat investigarea de urgență a atacului cu mortar și a cerut aplicarea integrală a Rezoluției ONU care garantează suveranitatea Libanului și prevede dezarmarea grupărilor paramilitare, inclusiv Hezbollah.
Declarația a precizat că civilii libanezi plătesc un preț umanitar și socioeconomic „greu și inacceptabil” din cauza escaladării continue și a atacurilor aeriene.
- Livetext Război în Iran, ziua 100. Teheranul a lansat primele rachete balistice spre Israel după două luni de pauză
- Donald Trump a făcut-o „proastă” pe jurnalista Kristin Welker, s-a ridicat și a plecat de la interviu. Ce l-a deranjat pe președintele american
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.