De cealaltă parte, Teheranul acuză blocajul negocierilor, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Iran declarând pentru CNN că principala problemă în calea unui acord o reprezintă pozițiile schimbătoare și „contradictorii” ale Casei Albe.

Președintele Donald Trump a cerut Iranului să revină la masa tratativelor, avertizând că atacurile sale asupra Israelului „cu siguranță nu vor ajuta negocierile”. Într-o declarație pentru Fox News, liderul american a transmis Teheranului: „ți-ai lansat rachetele, e suficient, întoarce-te la masa negocierilor și încheie o înțelegere”, adăugând totodată că nu este mulțumit de ultimele lovituri ale Israelului asupra Beirutului.

00:10 - Acum 60 minute Uniunea Europeană condamnă uciderea unui nou militar din forțele ONU în Liban

Uniunea Europeană a condamnat cu fermitate uciderea unui militar sârb din cadrul forțelor de menținere a păcii (UNIFIL) în sudul Libanului de către forțele israeliene, acesta fiind al șaptelea pacificator ONU care își pierde viața din luna martie. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a solicitat investigarea de urgență a atacului cu mortar și a cerut aplicarea integrală a Rezoluției ONU care garantează suveranitatea Libanului și prevede dezarmarea grupărilor paramilitare, inclusiv Hezbollah.

Declarația a precizat că civilii libanezi plătesc un preț umanitar și socioeconomic „greu și inacceptabil” din cauza escaladării continue și a atacurilor aeriene.

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