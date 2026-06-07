O decizie radicală

După ce a fost promovată într-o emisiune de succes difuzată de BBC, insula Ulva a fost pur și simplu inundată de vizitatori. Pentru a face față valului uriaș de turiști și pentru a-și recăpăta liniștea, comunitatea a luat o decizie radicală: insula se închide în fiecare zi de duminică.

Peticul de pământ din vestul Scoției are doar 16 locuitori, iar aceștia sunt epuizați de numărul uriaș de turiști. Ca urmare, insula își va închide porțile pentru vizitatori o zi pe săptămână, o decizie radicală luată pentru ca mica comunitate să aibă timp, în sfârșit, să respire și să-și reîncarce bateriile, potrivit Euronews.

Potrivit operatorilor de feribot din zonă, apariția insulei în producția BBC „Banjo and Ro’s Grand Island Hotel” a generat un aflux turistic uriaș. Deoarece Ulva dispune de servicii publice și de o infrastructură limitată, destinația a intrat rapid în impas, resimțind din plin efectele negative ale supraturismului.

Compania de feribot a adăugat că numărul mare de pasageri și volumul uriaș de muncă au luat prin surprindere întreaga comunitate. Angajații de pe insulă sunt epuizați, iar restaurantul Boathouse abia mai poate face față numărului record de clienți.

Izolarea totală și închiderea insulei pentru turiști

„Niciunul dintre noi nu ar fi putut anticipa cât de semnificativă va fi creșterea numărului de vizitatori”, au scris operatorii într-o postare pe rețelele sociale.

În aceste condiții, comunitatea a luat o decizie drastică: suspendarea duminica a feribotului de pasageri care leagă Ulva de insula vecină Mull. Deoarece această linie de transport reprezintă singura cale publică de acces, decizia înseamnă, de fapt, izolarea totală și închiderea insulei pentru turiști în plin sezon estival.

Compania a adăugat că turiștii care au rezervări anterioare pentru o vacanță pe insulă și intenționează să călătorească într-o duminică din lunile iunie, iulie sau august vor fi în continuare ajutați să ajungă acolo. Traversarea durează aproximativ cinci minute.

Ulva este o insulă idilică și sălbatică, faimoasă pentru lipsa șoselelor și pentru coloniile de foci, vidre și delfini din jur. Din 2018, insula aparține comunității locale, după ce a fost cumpărată de o asociație de profil. Deși atunci Ulva mai avea doar șase locuitori, planul actual urmărește dezvoltarea economică a zonei și atragerea de noi rezidenți.

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