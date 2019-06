Alina Pușcaș, detalii despre sarcină. Mai are puțin și devine mămică a treia oară

Alina Pușcaș se pregătește pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al său.

„Se pare că este o fetiţă lungană. E tot slăbuţă, aşa cum au fost şi ei doi, s-au născut la 2 kile 800. Nu o să depăşească nici ea gramajul, dar e bine!”, a declarat prezentatoarea de televiziune pentru emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1.

Vedeta a explicat că deocamdată nu știe unde va naște.

„Am văzut multe spitale unde sunt condiţii foarte bune, dar eu mă duc după medic. Din punctul meu de vedere… Nu am făcut niciun fel de contract de imagine cu nicio clinică. Bineînţeles că în clinica unde voi naşte voi plăti toate dările, nu vreau să am niciun stres pe cap. Nu vreau să fiu nevoită să spun ” a fost bine sau a fost rău”!. Doctorul meu pe care l-am urmat de atâţia ani este foarte bun şi vreau să merg după el, asta e clar!”, a spus ea.

Alina Pușcaș, care va naște peste două luni, a vorbit și despere kilogramele acumulate în timpul sarcinii:

„Nu ştiu câte kilograme am luat pentru că nu m-am cântărit niciodată în perioada sarcinii! M-am cântărit în ziua în care am născut pentru că m-a obligat doctorul înainte să intru în operaţie! Ştiu că la prima sarcină, în ultima zi am avut 13 kg. peste, la a doua 14 şi jumătate. Acum presupun că vor fi mai multe!”.

În 2015, în luna august, Alina Pușcaș a devenit pentru prima dată mămică, aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, și tot în aceeași perioadă s-a mutat cu partenerul ei de viață ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care este căsătorită din vara lui 2017.

În luna octombrie a anului 2017, prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță, Melissa Antonia.

