Alina Pușcaș are diplomă în turism, a lucrat în industria hotelieră, a făcut modelling, apoi a luat “microbul” actoriei și al televiziunii, furând meserie de la actorii consacrați cu care a lucrat pentru diverse producții TV.

Acum, afacerea cu haine de promovarea căreia se ocupă îndeaproape i-a stârnit interesul să învețe lucruri noi. Așa că a studiat deja piața, pentru a-și adăuga în CV o nouă diplomă.

Alina se ocupă și de promovarea hainelor pe care le face

Ce-și dorește ea? Să învețe croitorie și design la Milano, să afle de la profesioniști în domeniu secrete menite s-o ajute să evolueze în domeniul modei. Mai are de așteptat însă până să poată face asta, pentru că abia a devenit mamă a treia oară și tot timpul îi este ocupat acum de bebelușă.i

“Nu avem o școală sau cursuri care să te învețe clar, băbește, de la zero”

“Nu am apucat să fac concret asta, dar îmi doresc foarte mult. Una dintre probleme este timpul, cealaltă problemă majoră este că nu prea avem o școală sau cursuri care să te învețe clar, băbește, de la zero, toate detaliile astea. Am întrebat peste tot, am cerut recomandări și, din păcate, chiar dacă netul pare să fie plin de cursuri de croitorie și de fashion design, răspunsurile au fost în genul: «Poți face cursul x, ca o inițiere, dar când ieși de acolo cu diplomă nu ai să știi cum să tai, să prinzi, să combini, să desenezi, să faci un tipar». Până la urmă, tot voi face un astfel de curs, nu mă las. Aș fi făcut un curs foarte bun la Milano, dar asta presupune vreo trei luni de absență, lucru pe care nu mi-l permit momentan”, a declarat, pentru Libertatea, Alina Pușcaș.

Pe micul ecran, deși e în concediu

Vedeta a filmat deja mare parte din noul sezon, al 14-lea, al emisiunii “Te cunosc de undeva!”, care va intra din toamnă în grila Antenei 1, așa că va fi non-stop pe micul ecran, deși, practic, o perioadă încă se va afla în concediu de creștere a fetiței pe care a adus-o pe lume la începutul acestei luni.

Iris, născută pe 3 august, este al treilea copil al vedetei de televiziune și al soțului ei, Mihai Stoenescu. Cei doi mai au o fetiță de nici 2 ani, Melissa, și un băiat de 4 ani, Alexandru.

