Când sunt oamenii cei mai nefericiți în viață. Ce este „curba fericirii”

Vârsta medie la care oamenii ating cel mai scăzut nivel de satisfacție este de 47,2 ani, indiferent de factori precum venitul sau statutul familial.

Între 40 și 50 de ani, responsabilitățile crescute și semnele îmbătrânirii contribuie la scăderea satisfacției.

După 50 de ani, fericirea crește datorită acceptării mai mari a limitelor personale și reducerii presiunilor.

Studiul arată că această tendință este o medie statistică, influențată de sănătate, situația financiară și mediul social.

Cercetătorii au identificat o tendință generală în evoluția stării emoționale pe parcursul vieții, cunoscută sub numele de „curba fericirii”.

Studiile arată că nivelul de satisfacție scade treptat, atingând un minim în jurul vârstei de 47 de ani, după care începe să crească din nou.

Această observație a fost confirmată de o analiză amplă realizată de economistul David Blanchflower, care a investigat datele a sute de mii de oameni din peste 130 de țări.

David G. Blanchflower.

Potrivit rezultatelor studiului, vârsta medie la care oamenii ating cel mai scăzut nivel de satisfacție este de 47,2 ani, dar în anumite regiuni acest punct poate varia până la 49 de ani.

Fenomenul se manifestă indiferent de factori precum venitul, nivelul de educație sau statutul familial, fiind observat atât în țările dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare.

Ce este „curba fericirii”

„Curba fericirii” reprezintă un model în formă de U al fericirii de-a lungul vieții, explică experții. În tinerețe, optimismul și așteptările ridicate contribuie la un nivel crescut de satisfacție. Însă, în jurul vârstei medii, oamenii se confruntă deseori cu o reevaluare a realizărilor personale și profesionale, ceea ce poate genera sentimente de nemulțumire.

Un alt factor important în această scădere a satisfacției este creșterea responsabilităților. Între 40 și 50 de ani, mulți oameni trebuie să jongleze între îngrijirea copiilor și sprijinirea părinților vârstnici, ceea ce adaugă o presiune semnificativă.

În plus, primele semne ale îmbătrânirii sau deteriorarea sănătății fizice intensifică conștientizarea limitelor temporale.

În această etapă a vieții, mulți resimt stres, insomnie, anxietate și o accentuată senzație de singurătate.

De ce starea emoțională se îmbunătățește după 50 de ani

Deși perioada de mijloc a vieții poate fi dificilă, specialiștii subliniază că aceasta este doar o etapă temporară.

După vârsta de 50 de ani, nivelul de fericire începe să crească din nou, pe măsură ce oamenii devin mai împăcați cu propriile așteptări și renunță la comparațiile cu standarde nerealiste.

În plus, odată cu maturizarea copiilor și stabilitatea carierei, presiunea responsabilităților scade.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, dezvoltăm o mai mare reziliență emoțională și acceptare a limitelor personale, ceea ce contribuie la un sentiment de calm și mulțumire interioară.

Este regula aplicabilă tuturor?

Deși studiile evidențiază o tendință generală, aceasta este o medie statistică, subliniază autorii. Nu toți oamenii experimentează o criză exact la 47 de ani și nici în aceeași formă.

Factori precum sănătatea, situația financiară, mediul social și trăsăturile personale joacă un rol semnificativ în modul în care este resimțită această etapă a vieții.

Cine este „guru în fericire”

Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE), David Graham Blanchflower este economist și cadru universitar britanico-american specializat în domeniul muncii, profesor titular de economie la Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, profesor cu jumătate de normă la Universitatea din Glasgow și colaborator la Bloomberg TV.

A fost membru extern al Comitetului de Politică Monetară (MPC) al Băncii Angliei, care stabilește rata dobânzii, din iunie 2006 până în iunie 2009.

O mare parte din munca lui Blanchflower s-a concentrat pe economia fericirii. El a postulat corelația între vârstă și fericire, care scade înainte de a crește odată cu pensionarea.

A fost etichetat drept „guru al fericirii” pentru capacitatea sa de a cuantifica creșterea fericirii pentru persoanele căsătorite.

