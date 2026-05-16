California testează o soluție care ar putea deveni tot mai interesantă și pentru alte zone aglomerate: semafoare care își schimbă timpii în funcție de trafic, cu ajutorul inteligenței artificiale. Sistemul a fost instalat pe Highway 68, între Salinas și Monterey, pe un tronson de aproximativ 9 mile, unde traficul se blochează frecvent, mai ales în sezonul turistic și în zilele cu evenimente mari.

În loc ca semafoarele să funcționeze după timpi fixați manual, AI-ul analizează traficul în timp real și ajustează durata semnalului verde. Dacă pe o direcție se formează coloană, sistemul poate prelungi verdele. Dacă traficul este mai liber, poate schimba ciclul mai repede. Ideea este simplă: semaforul nu mai tratează fiecare minut la fel, ci reacționează la ce se întâmplă efectiv pe drum.

De ce California încearcă această soluție

Miza principală este financiară. Proiectul cu AI costă aproximativ 1,2 milioane de dolari, în timp ce varianta clasică, adică transformarea intersecțiilor în sensuri giratorii, ar putea costa peste 200 de milioane de dolari.

Pentru autorități, diferența este uriașă. Dacă sistemul funcționează, California ar putea obține o fluidizare a traficului fără ani de șantier, fără exproprieri complicate și fără costuri masive de infrastructură. Exact aici devine interesant și pentru Europa: multe orașe nu au neapărat nevoie de drumuri noi, ci de o folosire mai inteligentă a drumurilor existente.

Nu este o schimbare pentru toată California

Testul este local și limitat. Vorbim despre 9 semafoare de pe Highway 68, nu despre o decizie aplicată în tot statul California și nici despre un model adoptat deja la scară națională în SUA. Programul este un pilot pe 5 ani, iar autoritățile vor urmări dacă reduce blocajele suficient de mult încât să înlocuiască sau să amâne lucrările mai scumpe.

Asta este partea importantă: AI-ul nu „preia traficul” în sens spectaculos, ci gestionează timpii semafoarelor pe un coridor problematic. Este mai puțin SF decât sună, dar mult mai util dacă rezultatele sunt bune.

De ce contează pentru șoferi

Pentru un șofer, beneficiul ar trebui să fie foarte concret: mai puțin timp pierdut la semafor, mai puține opriri inutile și un trafic mai constant. În teorie, asta înseamnă și consum mai mic, emisii mai reduse și nervi mai puțini în orele aglomerate.

Dar sistemul nu este o soluție magică. Dacă drumul este deja plin peste capacitate, AI-ul nu poate inventa benzi noi. Poate doar să distribuie mai bine timpul de trecere și să reducă situațiile absurde în care o coloană stă pe roșu, iar intersecția opusă este aproape goală.

Ar merge așa ceva și în România?

Teoretic, da. Practic, ar depinde de infrastructură, senzori, mentenanță și calitatea implementării. În orașe precum București, Cluj sau Iași, multe blocaje nu apar doar pentru că drumurile sunt insuficiente, ci și pentru că semafoarele nu se adaptează suficient de bine la fluxul real de trafic.

Un sistem de semaforizare adaptivă ar putea ajuta în intersecții mari, pe bulevarde aglomerate sau pe trasee unde traficul se schimbă puternic în funcție de oră. Totuși, fără disciplină în trafic, fără benzi respectate și fără intervenții rapide când apar defecțiuni, AI-ul riscă să devină doar o etichetă modernă pusă peste probleme vechi.

Testul din California arată direcția: înainte să construiești proiecte de sute de milioane, poți încerca să faci infrastructura existentă mai inteligentă. Pentru șoferi, asta ar putea însemna mai puțin timp pierdut. Pentru autorități, ar putea însemna bani economisiți. Iar pentru orașele aglomerate, ar putea fi una dintre puținele soluții care nu cer ani întregi de șantier.

