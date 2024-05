Ținute spectaculoase și îndrăznețe, în conformitate cu tema serii din acest an, „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, au fost văzute pe covorul roșu de la Met Gala 2024. Celebritățile au demonstrat un curaj remarcabil în a-și integra stilul personal cu această tematică creativă.

Printre vedetele care au defilat în fața fotografilor la ediția de anul acesta a evenimentului se numără actrița Jennifer Lopez, fotomodelul Linda Evangelista, actrița Zendaya, cântăreața Shakira, actrița Pamela Anderson și altele. După eveniment, toate s-au îndreptat spre petrecerea de lux, unde a fost invitată și românca Alina Pușcău.

Alina Pușcau a participat la petrecerea după Met Gala 2024

Pe Instagram, modelul de talie internațională a distribuit mai multe fotografii de la petrecerea la care a luat parte, printre celebritățile din New York. Îmbrăcată într-o rochie foarte decoltată și transparentă în partea de jos, Alina Pușcau a impresionat cu apariția sa.

„Met Gala 2024 after party”, a scris Alina Pușcău în dreptul fotografiilor sale, care au fost apreciate în număr mare de fanii săi din mediul online.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Averile candidaților intrați în cursa pentru Parlamentul European: conturi de milioane, obiecte prețioase și case în străinătate

„Minunată”, „Incredibilă”, „Foarte frumoasă rochia”, au comentat urmăritorii după ce au văzut cum a apărut la petrecerea cu celebrități din New York.

Alina Pușcău locuiește de peste 20 de ani în Los Angeles

În vârstă de 42 de ani, Alina Pușcău a devenit cetățean american în 2021. Fotomodelul e stabilit în America de mulți ani de zile, acolo și-a făcut o carieră, acolo a cunoscut succesul și în actorie. În urmă cu ceva vreme s-a aflat povestea Alinei Pușcău, cum a plecat din România și a stat printre străini. „Am plecat din țară, definitiv, la vârsta de 16 ani, când am câștigat Elite Model Look.

Înainte de acest moment, am colaborat cu o agenție de modele și, la vârsta de doar 14 ani, am lucrat, pentru o perioadă, la Paris. Destul de dificil, la început, pentru că nu vorbeam limba franceză și eram departe de familie. Însă, în timp, m-am acomodat și mi-am făcut prieteni. De prejudecăți, din fericire, nu m-am lovit niciodată. Nimic nu a fost ușor, cu siguranță. Dar tot ceea ce am făcut a fost o provocare pentru mine, am învățat din fiecare moment și am mers mai departe în carieră.

Recomandări INTERVIU | Raluca Grosescu, specialist în drept penal internațional: „Este probabil ca CPI să emită un mandat de arestare împotriva lui Benjamin Netanyahu pentru crime împotriva umanității”

Faptul că am început de mică a fost, cu siguranță, o lecție de viață importantă!”, a declarat Alina Pușcău într-un interviu acordat revistei VIVA!.

S-a iubit cu actorul Vin Diesel

Alina Pușcău a avut o relație cu actorul Vin Diesel. „L-am cunoscut acum 20 ani, când nu era încă un superstar. Am fost prieteni timp de doi ani şi apoi am fost într-o relaţie. E un om extraordinar, pasionat de ceea ce face şi un prieten minunat. Ţinem legătura”, a declarat acum ceva vreme Alina Pușcău potrivit Click.

„Din cauza tiparului familial și a tatălui meu, mi-era frică de căsătorie, mi-era frică să am copii. (…) Am suferit. Mă duceam acasă și plângeam. Eram rănită. Dar n-am vrut să arăt. Dacă cineva îmi greșea o dată se termina. Vin Diesel a făcut o singură greșeală și s-a terminat. M-a invitat la părinții lui de Crăciun. Un prieten de-al lui a zis că prietena lui l-a lăsat și că vor să meargă toți, ei și alți prieteni, în Miami. Mi-a zis: «Te superi?». I-am zis nu, dar bineînțeles că m-am supărat. Din cauza aia s-a terminat relația”, a dezvăluit vedeta la TV despre motivul despărțirii de actor.

Foto: Instagram Alina Pușcău

Urmărește-ne pe Google News