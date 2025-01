Prietenă bună cu Alina Sorescu, Ioana Ginghină a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a vorbit despre divorțul artistei de Alexandru Ciucu, afirmând că este de partea cântăreței.

Ce a spus vedeta în emisiunea lui Măruță

„Eu am fost la botezul primei lor fiice. Mie mi-e foarte dragă Alina Sorescu. El nu. Și acum și atunci. Eu nu i-am zis ei. Avea el ceva, o alunecoșenie. Nu îi simțeam împreună. Și după despărțire am văzut-o pe Alina cum a înflorit. Îmi pare rău că a trecut prin asta, mi-au dat lacrimile când am citit. Pentru că m-am gândit la fetițele alea. Eu sunt mai prietenă cu Alina Sorescu, decât cu Alexandru Ciucu.

Pe mine asta mă deranjează cel mai mult în divorțuri, când pleacă bărbatul de acasă: amenințarea că ia copilul. Și mă doare când văd în divorțuri că sunt băgați la mijloc copiii. Asta e cumplit pentru un copil. Ca părinte trebuie să lași orgoliul la o parte și să vezi ce e bine pentru copil. Și eu am divorțat. Eu am ținut cu ea”, a spus Ioana Ginghină în emisiunea de la PRO TV.

Reacția ei a venit după ce Alina Sorescu a scris pe pagina ei de Facebook că a trăit în umilință și că a fost șantajată emoțional de fostul ei soț, alături de care a avut o relație timp de aproximativ 12 ani.

Iar Cătălin Măruță a prezentat pe post, în timpul emisiunii lui de la PRO TV și răspunsul pe care Alexandru Ciucu i l-a trimis fostei soții, în care spunea că declarațiile acesteia sunt niște minciuni.

