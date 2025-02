„Noi venim după trei ani în care am dezbătut în instanță programul fetițelor. Ideal este că ar trebui să ajungem la un numitor comun. Am încercat să fac tot posibilul, nu doar din declarațiile de la televizor, și în viața noastră reală, ca lucrurile să funcționeze. Am mers la psiholog, la tot ce se putea face, însă nu pot să trag doar eu, trebuie să fie doi care să tragă”, a declarat Alina Sorescu, potrivit romaniatv.net.

De asemenea, Alina Sorescu a mărturisit că a fost susținută întotdeauna de părinții lui Alexandru Ciucu, însă acesta nu îi mai permite să aibă o legătură cu ei.

„Din păcate, nu mai țin legătura cu ei acum, pentru că Alexandru nu ne permite acest lucru. Ei m-au susținut foarte mult în încercarea mea de a face ca lucrurile să meargă. Am făcut chiar de dinainte să se nască fetița cea mare, Carolina”, a mai spus artista.

Cântăreața a povestit că a avut nevoie de timp pentru a realiza că este momentul să iasă din această relație toxică.

„Când ești persoană publică, ești persoană publică și lumea te vede în toate momentele din viața ta. Părinții mei au fost alături întotdeauna. A durat puțin până am realizat eu ce mi se întâmplă. Pentru că atunci când trăiești într-o permanentă umilință, șantaj, amenințări, jigniri, ajungi să crezi că nu ești în stare să faci lucruri”, a mai spus artista, potrivit sursei citate.

