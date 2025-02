La sfârșitul lunii ianuarie s-a aflat că Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat oficial după trei ani de procese. S-a stabilit și să aibă custodie comună pentru cele două fetițe ale lor, care au în continuare domiciliul la mama lor. Contrazicerile publice dintre ei nu au încetat, căci artista a mers în podcastul lui Cătălin Măruță, unde a făcut mai multe acuzații la adresa fostului soț, care a negat totul.

Acum, Alina Sorescu a lăsat totul în urmă și a plecat într-o vacanță binemeritată. Cântăreața nu a părăsit țara, ea se află la Colibița, în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania. Pe Facebook, ea le-a arătat fanilor peisajul de vis care o înconjoară, dar și cine a însoțit-o.

În vacanță, cântăreața se află alături de fetițele ei, de Carolina și Raisa. „Salutări din vacanță”, le-a scris vedeta fanilor în mediul online, unde a arătat și câteva poze cu ea și fetițele. Toate sunt îmbrăcate în haine de iarnă, căci temperaturile sunt scăzute.

„Salut, frumoasele! Vacanță plăcută la Colibița! Carolina a crescut frumos, e cât tine, iar Raisa o scumpică. Joaca cu bulgari, cu sania și bucuria iernii fermecate, în aerul curat, ozonat. Va iubesc și vă îmbrățișez!”, i-a scris o doamnă Alinei Sorescu.

„Vacanță plăcută cu sănătate și multă distracție alături de frumoasele tale prințese!”, i-a transmis altcineva vedetei.

„Sunteți minunate și cred ca este prima vacanță în care sufletul se bucură cu adevărat de vacanță!”, a concluzionat altcineva.

Ce pensie alimentară le plătește Alexandru Ciucu fetițelor

Conform Alinei Sorescu, Alexandru Ciucu a declarat că încasează un venit lunar de puțin peste 800 lei pe lună. Ulterior, s-a aflat că designerul deține afaceri profitabile, care îi aduc venituri semnificative, mult peste suma de puțin peste 800 lei pe lună.

„În primul rând, acesta nu a fost un proces despre bani. Pensia alimentară trebuie să se stabilească de către instanță pentru copii. Eu nu am cerut vreo sumă impusă, am cerut așa cum se dă pentru doi copii: o treime din venituri. (…)

În proces, da, avocata mea a specificat că el deține firme și are și dividende, el a cerut să nu fie luate în calcul și a venit cu această declarație de 807 lei venituri. Instanța a stabilit o pensie fixă, acum la final”, a declarat Alina Sorescu, la Xtra Night Show.

Instanța a stabilit, în cele din urmă, o pensie fixă pentru cele două fetițe ale lui Alexandru Ciucu. Au fost luate în calcul și dividendele pe care acesta le are. ”Având în vedere că am arătat că are dividende. s-a stabilit totuși o pensie fixă. Nu s-a luat în calcul valoarea dividendelor, ci s-a specificat că, având în vedere că are și venituri din dividende, să i se fixeze o pensie de 7.500 lei pentru fete lunar”, a mai spus cântăreața.

