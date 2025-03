După trei ani de procese istovitoare, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu și-au finalizat oficial divorțul la începutul anului 2025. Artista a mărturisit că a răsuflat ușurată la sfârșitul lunii ianuarie, recăpătându-și libertatea și în acte, deși separarea lor avusese loc cu mult timp înainte.

Finalizarea procesului a scos la iveală detalii neplăcute despre mariajul celor doi, Alina Sorescu vorbind deschis despre momentele dificile prin care a trecut, inclusiv umilințele și abuzul emoțional suferite. Cu toate acestea, cântăreața a decis să privească înainte, concentrându-se pe creșterea fiicelor sale, Raisa și Carolina, și pe proiectele profesionale.

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Alina Sorescu a povestit cum arată viața ei după divorț, mărturisind că, pe lângă responsabilitățile de mamă și carieră, își acordă și timp pentru ea.

„Mă concentrez pe fetițele mele, mă concentrez pe munca mea. Am multe lucruri frumoase în viața mea, am trupa de pici care mă umple de bucurie, am multe proiecte la care iau parte, așa că încerc să mă concentrez pe partea frumoasă a vieții și pe o perioadă cât de cât mai bună în viața mea acum”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Recomandări Rapoartele secrete ale CIA despre armele sonice experimentate de sovietici. „Tunul” de zgomot folosit în timpul ultimului miting al lui Ceaușescu

Alina Sorescu e încântată de noul proiect

Recent, artista a fost prezentă la avanpremiera filmului Disney „Albă ca Zăpada”, eveniment desfășurat la Cinema City din Afi Cotroceni. Evenimentul a fost unul special pentru ea și fiicele sale, care au avut ocazia să o audă pe mama lor în rolul Reginei cele bune, pe care Alina a dublat-o în versiunea românească a filmului.

„Îmi place să dublez seriale de desene animate, să și cânt atunci când este cazul. De această dată sunt Regina bună din Albă ca Zăpada, pentru că în acest film există, de data asta, și o Regină bună, aceea sunt eu. Nu e pentru prima dată când dublez pentru un astfel de proiect. Am mai fost personajul Fuli din serialul Garda Felină. Plus că am cântat în multe concerte Disney la Sala Palatului, unde a trebuit să fiu pe rând multe dintre prințesele Disney, emblemele acestor filme atât de iubite. E o mare onoare. Fac asta cu mare plăcere. Accept de fiecare dată propunerile care vin din această zonă și abia aștept să mai am parte de astfel de experiențe. Pentru un artist, e provocator să faci și altfel de activități”.

Fetele Alinei Sorescu iau cursuri de muzică

Carolina și Raisa merg la cursurile de muzică ale mamei lor și sunt foarte încântată de tot ce se întâmplă acolo. Fetițele artistei au ureche muzicală, iar Alina Sorescu este foarte mândră de ele.

Recomandări Donald Trump recunoaște că au loc negocieri privind „împărțirea” Ucrainei: „Problema este discutată chiar acum”

„Sunt foarte fericite că acum pot merge, sunt fericite să fie alături de mine. Eu sunt mândră că le place ceea ce fac, că se obișnuiesc și ele treptat cu tot ceea ce înseamnă scena. Au ureche muzicală, au simțul ritmului. Le place să fie alături de mine pe scenă și cred că asta le va ajuta foarte mult în viitor. Așa cum cred că îi ajută, în general, pe copii. Orice activitate artistică îi dezvoltă, îi ajută să fie curajoși și încrezători în forțele lor”, a spus artista pentru sursa mai sus-menționată.

Întrebată dacă fetițele vor apărea în videoclipurile sale, Alina a răspuns: „Da, au și apărut de-a lungul timpului în momentul în care s-a putut, pentru că a fost o perioadă în care tatăl lor nu era de acord. Pregătesc proiecte noi cu trupa de pici, mai ales pentru 1 Iunie, pentru că se apropie și va fi o perioadă încărcată pentru noi. Muncim la proiectele cu care vom ieși foarte curând”.

Cum se menține Alina Sorescu

Chiar dacă are un program încărcat, Alina Sorescu își face timp și pentru ea. Cântăreața a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă și să arate impecabil.

„Încerc să mențin un echilibru. Asta m-a caracterizat dintotdeauna. Îmi place să cred că sunt o fire cerebrală, care nu face excese de niciun fel și îmi place să am grijă de mine. Până la urmă este o condiție a oricărei femei, în primul și în primul rând și mai ales că am o meserie care implică aparițiile publice și atunci asta este o dovadă de respect pentru public”.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Bulevardul Iuliu Maniu din București va fi complet transformat. Modificările anunțate de Ciprian Ciucu și cum va arăta bulevardul

Urmărește-ne pe Google News