La sfârșitul lunii ianuarie s-a aflat că Alina Sorescu și Alex Ciucu au divorțat oficial după 3 ani de procese. Instanța a stabilit ca domiciliul fetițelor să fie la mamă, iar tatăl să aibă un program de vizitare. După o perioadă lungă de tăcere, cântăreața și-a spus acum partea de adevăr și a mărturisit tot ce a trăit în căsnicia cu creatorul de modă.

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, care va avea premiera în această seară, Alina Sorescu i-a adus acuze fostului soț. „Mă descuraja, îmi spunea că nu sunt în stare, că ce fac eu la televiziune, că ce muzică e aia, îmi spunea că vrea să îmi distrugă relațiile de colaborare și de prietenie. Mă lua în râs chiar și public, în fața cunoscuților”, a declarat ea.

Alina Sorescu, despre momentul de violență al lui Alex Ciucu

„El îți spunea Te iubesc?”, a fost curios Cătălin Măruță. Ea a răspuns: „Eee! Știi unde? În public! În public era un alt om. Nu conta cum mă simt eu, niciodată. Eu nu numai că nu existam, eram anihilată, umilită, jignită nonstop în fața fetițelor. Gândește-te că îmi vorbea urât în fața fetelor. Și da, a avut și un moment în care a fost violent fizic, nu asupra mea, dar asupra unor obiecte din casă”.

Referitor la aspectul financiar, Alina Sorescu a explicat că nu pentru bani a rămas atâția ani alături de Alex Ciucu, ea s-a întreținut singură în timpul mariajului. „Eu m-am întreținut singură în timpul căsătoriei cu el. Noi nu aveam banii la comun. Îmi spunea că el m-a luat pentru că nu puneam probleme”.

În final, cântăreața a izbucnit în lacrimi când a venit vorba despre fetițele ei. Ea a dat de înțeles că fostul soț nu le lăsa pe copile să meargă la școala ei, fapt care i-a provocat o mare suferință.

„Părinți de-ai copiilor din trupa mea îmi spuneau: Alina, dar fetițele tale de ce nu vin? Ziceam: Ei… dădeam un răspuns și mă duceam în camera de lângă și începeam să plâng. Nu știu dacă realizezi. Am zis că nu o să plâng. Sufeream enorm că eu învăț alți copii să cânte și să fie pe scenă și că fetițele mele nu pot fi acolo. Ele dorindu-și să fie și spunându-mi că vor!”.

Ce pensie alimentară va plăti Alexandru Ciucu fetițelor

Conform Alinei Sorescu, Alexandru Ciucu a declarat că încasează un venit lunar de puțin peste 800 de lei pe lună. Ulterior, s-a aflat că designerul deține afaceri profitabile, care îi aduc venituri semnificative, mult peste suma de puțin peste 800 de lei pe lună.

„În primul rând, acesta nu a fost un proces despre bani. Pensia alimentară trebuie să se stabilească de către instanță pentru copii. Eu nu am cerut vreo sumă impusă, am cerut așa cum se dă pentru doi copii: o treime din venituri. (…)

În proces, da, avocata mea a specificat că el deține firme și are și dividende, el a cerut să nu fie luate în calcul și a venit cu această declarație de 807 lei venituri. Instanța a stabilit o pensie fixă, acum la final”, a declarat Alina Sorescu, la Xtra Night Show. Instanța a stabilit, în cele din urmă, o pensie fixă pentru cele două fetițe ale lui Alexandru Ciucu. Au fost luate în calcul și dividendele pe care acesta le are.

„Având în vedere că am arătat că are dividende. s-a stabilit totuși o pensie fixă. Nu s-a luat în calcul valoarea dividendelor, ci s-a specificat că, având în vedere că are și venituri din dividende, să i se fixeze o pensie de 7.500 de lei pentru fete lunar”, a mai spus cântăreața.

