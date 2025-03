Recent, într-un interviu pentru Viva, Alina Sorescu a vorbit din nou despre Alexandru Ciucu, afirmând că acesta o amenința și o umilea în mod constant, iar acest lucru a creat o stare de frică atât pentru ea, cât și pentru cele două fete pe care le au împreună, Carolina și Raisa.

„Am conștientizat că fetele, practic, nu au parte de tată. El pleca foarte des din țară singur, cu diferite motive, cele mai multe pentru propriile plăceri. Iar când venea acasă, căuta motive de ceartă din orice, amenințându-mă cu divorțul, umilindu-mă și spunând că mă va distruge de față cu fetițele. Stare de frică simțeam și eu, dar și fetele. Iar o relație normală de atașament între copii și părinți se formează de la naștere, nu dintr-odată, cum dorește el să se întâmple acum”, a spus Alina Sorescu pentru sursa citată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

În același interviu pentru Viva, celebra cântăreață a mai dezvăluit că a trăit într-o stare de abuz emoțional, dar că a avut noroc că alături de ea au fost părinții și mulți prieteni, care au susținut-o să rămână echilibrată.

Recomandări Deplasările exotice ale deputaților: 100.000 de euro pentru vizite în Indonezia, Japonia, Singapore sau China

„Eram frecvent întrebată în emisiuni și interviuri despre zvonurile că ne despărțim, în timp ce el nu dorea să le pună capăt și îmi spunea că îi place să se vorbească despre el. Încercam să răspund diplomat, având în vedere că încă eram împreună. Toată lumea îmi spune acum că se simțea și că se vedea că eu nu sunt bine. Dar i-am avut aproape pe părinții mei și familia mea extinsă, care m-au susținut să rămân echilibrată și, când într-adevăr nu s-a mai putut din cauza comportamentului care le dăuna deja fetelor, să am curajul să pot ieși din acel labirint.

Am recunoscut aceste aspecte, fiind întrebată dacă nu cumva am stat pentru confortul financiar. Însă am explicat că a trebuit să ies dintr-o stare de abuz emoțional împreună cu doi copii, ceea ce s-a dovedit prin cei trei ani de procese că nu a fost ușor. Abuzul a continuat și după separare, și continuă și acum. Totul trebuie să fie cum dorește el”, a mai afirmat Alina Sorescu pentru sursa citată.

Urmărește-ne pe Google News