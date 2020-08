Alinei Vîlcu i-a fost dor de echipa emisiunii după ce acum 2 ani renunțase la proiect. „Distanța și timpul șterg amintirile triste sau inconfortabile și reînvie dorul”

–Cum îți mai vine inspirația, ținând cont de vremurile pe care le trăim și de incertitudinea care ne înconjoară? De unde reușești să te încarci pozitiv pentru a-i putea ajuta pe alții?

-Inspirația îmi vine din curiozitate. Mă uit receptiv în jurul meu și găsesc inspirație peste tot: pe un imprimeu al unei bluze, un gard vechi, un colț al unei grădini, felul în care pică lumina de apus, printr-o fereastră, și umbrele lungi pe care le lasă și.. așa mai departe. Trăim într-o lume vizuală prin excelență și trebuie doar să o cercetăm cu deschidere. Pe lângă inspirație, ce mă alimentează în ceea ce fac este motivația. Și această motivație vine de la oamenii din jurul meu: fie că sunt colegi – și mă motivează faptul că învățăm și progresăm împreună, fie că sunt clienți (din proiectele personale sau de la „Visuri la cheie) – și atunci motivația vine din mulțumirea unui proiect finalizat, fie că sunt studenții de la Inside Academy – și mă motivează faptul că le deschidem oamenilor mințile către design și îi punem pe un drum nou.

–Niciodată nu am crezut în expresia arhitecților și designerilor de interior cum că „nu îți trebuie mulți bani pentru a avea o casă frumoasă”, însă acum cam suntem nevoiți să credem. De ce trebuie să ținem cont atunci când amenajăm o locuință? În ce este bine să investim și în ce nu?

Recomandări Coronavirus în România, 21 august | 1.392 de cazuri noi și 42 de decese în ultimele 24 de ore

-Chestiuna cu bugetul este evident relativă. Totul este relativ, relativ la așteptările și stilul de viață pe care îl ai. Dacă îți plac natura și simplitatea poți crea un interior rustic, într-o mică locuință la țară care să te coste extrem de puțin, unde principalele piese de design vin din natură: buturugi, obiecte de lemn, țesături de in și cânepă, lumină, flori, ceramică etc. La modul general, cred că este bine să investim în finisaje, lucrări ascunse care țin de izolarea și rezistența casei și, poate, în anumite corpuri de iluminat. În rest, există opțiuni pe piață pentru toate buzunarele și unde mai pui la socoteală că le poți și etapiza – în felul acesta, amenajarea casei devine un proces de care te poți bucura mai mult timp.

Recomandări Ce e cu mitul că statul oferă bani ca să-ți declari rudele decedate de COVID? 41 de inspectorate județene de poliție răspund: Nu există nici măcar o plângere!

–Ce ai redescoperit la tine în perioada în care s-au sistat proiectele și filmările? Ți-ai dat seama că ai veleități de masterchef sau ai devenit și designer vestimentar, nu doar de interior?

-M-am reconectat la modul foarte firesc și simplu cu mine și cu familia mea. Am făcut aceleași lucruri, dar mai încet. Lentoarea aduce o mare valoare vieții, te face să dai importanță momentelor aparent banale. Până la urmă din ele este facută viața. În rest, da, am gătit, mi-am improvizat diferite ținute bricolate de mine, la mașina de cusut, am făcut meditație și yoga zilnic.

–Apropo de proiecte, știu că aveai un curs de design de interior alături de Omid. Ce s-a întâmplat cu acel curs?

-Da, da, cursul este. A crescut de la un simplu curs la o comunitate. Deja, la toamnă, lansăm ediția șase a cursului intensiv de 3 luni, iar la sfârșit de august lansăm și ediția a doua a cursului de 3D, pentru redactarea ideilor. Și avem în plan să reluăm și conferința pe tema amenajării spațiului pentru copii. Este minunată comunitatea care s-a format organic în jurul pasiunii pentru design. Cred că designul ne arată frumusețea vieții, acolo unde nu prea reușim să o vedem. Iar pentru noi nu există mulțumire mai mare decât să vedem cum absolvenții Inside Academy își deschid aripile și încep să profeseze, făcând schimbări de carieră spectaculoase.

Citeşte şi:

Cine este regizorul scandalului de la Kaufland. A regizat mai multe emisiuni TV

Și-a găsit un nou hobby, dar nu face bani din asta! Actorul Dan Bordeianu sculptează, dar nu vinde operele de artă, ci le dăruiește prietenilor

Dragoș Bucur dezvăluie că adopția Roxanei a fost influențată de “Visuri la cheie”! Actorul, copleșit de problemele oamenilor din emisiune

PARTENERI - GSP.RO Ce avere are Anamaria Prodan: „Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți"

PARTENERI - PLAYTECH România, lovitură DEVASTATOARE. Rusia a făcut anunțul. Nimeni nu se aștepta la asta

HOROSCOP Horoscop 21 august 2020. Berbecii au nevoie de ordine, de disciplină și de un mediul cât mai curat