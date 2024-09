Autocarul „Visuri la cheie” se va opri astăzi, de la 21:30, în Chitila, acolo unde vom cunoaște familia Bîrsoianu. Dragoș Bucur, Cristina Joia, Omid Ghannadi și Alex Gavrilescu sunt pregătiți să aducă bucurie și speranță în viitorul unor oameni care au fost greu încercați de-a lungul timpului.

Drama familiei a început în urmă cu 13 ani, atunci când Darius, fiul cel mare a venit pe lume: „S-a născut prin cezariană, iar la naștere a contactat o bacterie intraspitalicească, făcând septicemie și stând pe tratament antibiotic. La vârsta de un an și opt luni, micuțul nostru a început să aibă simptome necaracteristice vârstei. Vestea că propriul nostru copil a fost diagnosticat cu Diabet tip 1, insulinodependent, ne-a săgetat inimile”, povestesc, cu durere, părinții, Alina și Geany.

Dragoș Bucur are diabet de 25 de ani

Profund emoționat, în momentul în care va cunoaște familia, Dragoș Bucur va împărtăși propria lui lecție de viață – că puterea stă în fiecare dintre noi! „Mă numesc Dragoș și am 47 de ani. Am diabet insulinodependent de 25 de ani. Poate părea o povară, dar această povară m-a făcut omul care sunt astăzi. Mulțumită diabetului am învățat că trebuie să am răbdare, am învățat că trebuie să fiu puternic, am învâțat să mă adaptez, am învățat să fiu mai bun cu cei din jurul meu. Într-o bună zi, eu cred că am să scap de diabet, dar până atunci am ales să mă împrietenesc cu el, și încă o dată vă spun: cine sunt astăzi, sunt și mulțumită diabetului”, va spune prezentatorul emisiunii.

Echipa Visuri la cheie va face tot ce-i stă în putință pentru a transforma locuința într-un adevărat cămin confortabil, care să dispună de toate funcționalitățile necesare, pentru ca familia să-și poată trăi viața cât mai frumos.

