Prezentatoarea TV are o fetiță pe nume Alma, care are 7 ani și este cea mai mare bucurie a ei. Amalia Enache a fost extrem de discretă de-a lungul anilor cu viața sa personală și niciodată nu s-a afișat alături de bărbatul cu care a făcut un copil. În schimb, vedeta de la PRO TV a dezvăluit recent cu ce se ocupă acesta.

„Cine este tatăl Almei?” a fost întrebarea care a stat mereu pe buzele fanilor Amaliei Enache. Într-un interviu pentru OK! Magazine, prezentatoarea a dat câteva detalii despre bărbatul cu care are un copil. Acesta nu este persoană publică și nu și-a dorit niciodată să fie în lumina reflectoarelor.

„Tatăl ei nu e o persoană publică. E un român care lucrează în domeniul cinematografiei și are șansa de-a trăi în diverse colțuri din lumea asta. Noi suntem acum foarte buni prieteni și într-o relație excelentă de creștere a Almei. În continuare, am convingerea că el este cel mai bun tată din lume și asta poate să ți-o confirme și Alma”, a spus Amalia Enache.

„Încă de când s-a născut, Alma a mers cu mine peste tot”

Prezentatoarea are o relație foarte frumoasă cu fiica ei, astfel că Alma a călătorit cu mama ei încă de la vârsta de 5 luni. Amalia este goarte încântată că își poate lua copilul peste tot în lume cu ea, micuța fiind foarte ascultătoare și dornică să învețe mereu lucruri noi.

„Da, încă de când s-a născut, Alma a mers cu mine peste tot. Prima ei călătorie a făcut-o când avea doar cinci luni și jumătate în America de Sud, astfel că primul ei dinte i-a ieșit în Buenos Aires, iar al doilea dinte în Brazilia, la Rio de Janeiro. (râde) Ea e de religie catolică, la fel ca tatăl ei, și a avut parte și de două botezuri, unul aici, la Catedrala Sf. Iosif, și altul la celebra statuie a lui Iisus de la Rio de Janeiro. Când am ajuns în Rio și am urcat pe muntele pe care este amplasată statuia, vântul bătea foarte tare și am intrat în capela de la baza statuii, despre care nici nu știam că există. Și, vorbind cu preotul care ne-a adăpostit, i-am povestit cum Alma fusese botezată în România, iar el i-a făcut un fel de ceremonie de confirmare a botezului chiar acolo, în interiorul statuii lui Iisus. Ceea ce a fost magic!”

Argentina, Brazilia, Italia, Spania, Bulgaria, Grecia, India, acestea sunt doar câteva dintre țările în care Amalia Enache a călătorit alături de fiica ei. Alma știe limba engleză, puțină spaniolă și a început să învețe și limba franceză.

„Tatăl ei este acum în Spania, la Barcelona, și mergem foarte des acolo”

Tatăl Almei locuiește momentan în Spania, iar prezentatoarea de la PRO TV a mers des în vizită la el. Bărbatul a locuit o perioadă și în Argentina, unde fiica lui l-a vizitat și a fost foarte încântată de locurile descoperite. „Tatăl ei este acum în Spania, la Barcelona, și mergem foarte des acolo, iar din perioada pandemiei, el s-a aflat aici timp de trei ani. Deci deocamdată nu mai avem treabă cu America de Sud, dar vrem să mergem din nou acolo, în iarna asta.”

„A fost foarte straniu ca absolut în fiecare zi a sarcinii mele să fiu într-un spital de oncologie”

Și a continuat: „Eu, în cei doi ani de concediu de maternitate, am stat acolo câte trei luni legate. Nu puteam sta mai mult, pentru că tatăl meu era foarte bolnav, în stadiu terminal, și mă întorceam în țară pentru asta. A fost complicat pentru mine și cât am fost însărcinată. Și a fost foarte straniu ca absolut în fiecare zi a sarcinii mele să fiu într-un spital de oncologie”.

Amalia Enache și-ar mai fi dorit un copil, însă mărturisește că la vârsta pe care o are acum ar fi destul de greu. „Da, dar nu mai am vârsta. Mi-ar fi teamă, din motive medicale. Apreciez foarte mult femeile care îndrăznesc să facă asta, dar eu sunt născută în 77, am 46 de ani. Îmi asum vârsta și nu am nicio problemă cu trecerea timpului, dar ca s-o iau de la capăt cu un bebeluș mi se pare că e delicat. Cu Alma am avut mereu problema somnului, a fost un copil foarte legănat, foarte mult purtat în brațe”, a declarat prezentatoarea pentru sursa mai sus-menționată.