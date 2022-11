Amalia Enache spune că nu poate să țină dietă, așadar nu are un anumit regim alimentar. Pentru a scăpa de kilogramele nedorite ea mănâncă mai puțin decât de obicei. Nici nu obișnuiește să se cântărească, nu are un cântar în casă, așa că se ia după măsura hainelor.

„Metoda este aceea binecunoscută de către noi toate, pe care putem să o aplicăm doar atunci când suntem cu adevărat pregătite să facem asta. Am mâncat mai puțin. Da, mi-a luat ceva vreme. Am încercat ce știam eu și sport. Este foarte clar, știu despre mine că nu pot să urmez diete clare, în care micul dejun e ceva, prânzul nu știu ce, gramaje, trebuie să îți gătești, să îți pui în caserolă, să mănânci numai anumite lucruri”, a dezvăluit prezentatoarea de la Pro TV.

Și a continuat: „Eu nu pot, nu am această disciplină legată de mine și oricât mi-aș pune rezoluții de Revelion legate de asta, nu voi fi altcineva decât cine sunt. Și atunci am zis: ce poate să facă un om ca mine, care mai degrabă mănâncă pe unde apucă? Ce poate să facă este să mănânce foarte puțin!”.

Amalia Enache e mulțumită când poartă rochii vaporoase, cu talia evidențiată. Atunci știe că are și greutatea potrivită. „Nu mă cântăresc niciodată.

Dacă încap în ce-mi convine, uite, în rochii cu talie din asta, sunt foarte mulțumită. Nu mă cântăresc, nu am cântar în casă”, a mai spus prezentatoarea.

Dincolo de cariera ei, Amalia Enache e mamă. Zilnic are grijă de Alma, fiica e, pe care l-a pediatru a cântărit-o recent. „Și fetița mea este foarte slăbuță, e cântărită doar la pediatru, când mai mergem la un vaccin. Am aflat cu mare surpriză, nu mai știam cred că de vreun an jumătate-doi ani câte kilograme are. Am aflat recent la medicul pediatru”, a adăugat ea pentru playtech.ro.

