După divorțul de Ilie Năstase, Amalia l-a cunoscut pe Răzvan, bărbatul lângă care și-a făcut o nouă familie. Fetele vedetei l-au îndrăgit pe acesta din prima clipă și s-au atașat de el. Amalia Năstase este de 6 ani căsătorită cu Răzvan Vasilescu și spune că niciodată nu au încurcat-o actele, pentru că ei îi place să fie căsătorită.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a spus că după divorțul de fostul mare jucător de tenis a continuat să își crească la fel de frumos copiii, însă lângă un alt bărbat. Fostul sportiv a avut în continuare grijă de fetele lui și le-a ajutat financiar.

De asemenea, Amalia Năstase a declarat că nu înțelege de ce unii oameni se tem de căsătorie, pentru că actul pe care îl semnează reprezintă doar o hârtie.

„Nu, nu m-a încurcat niciuna dintre ele! Adică nu de asta s-a terminat prima mea căsătorie, că mi-am dat seama că sunt constrânsa de actul căsătoriei! Nu, sub nicio formă, adică, eu sunt foarte liberă dar în același timp am foarte multe tradiții pentru că fără tradiții nu putem să fim noi! Eu sunt măritată cu Răzvan în Las Vegas și suntem căsătoriți! Am copii care au crescut într-o familie, care indiferent că s-a destrămat prima familie, au crescut în a două familie la fel de armonios! Îmi place să fiu căsătorită! Sunt cu omul pe care îl iubesc!

Eu nu înțeleg când alții nu vor să se căsătorească! Până la urmă dacă e doar o hârtie, de ce să nu o faci?”, a spus Amalia Năstase.

