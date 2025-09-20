Concertele anulate erau programate pentru vineri la Foxwoods Resort Casino din Connecticut și sâmbătă la MGM Music Hall din Boston. Ambele locații au anunțat că vor rambursa banii pe bilete.

„În ultimele zile, a existat o amenințare credibilă la adresa vieții lui Morrissey”, se arată într-un comunicat postat pe paginile oficiale de social media ale artistului. Din precauție extremă pentru siguranța atât a artistului, cât și a trupei, cele două date au fost anulate.

Toate biletele vor fi rambursate automat la punctul de achiziție inițial. Morrissey, pe numele său complet Steven Patrick Morrissey, și-a exprimat recunoștința față de fani pentru înțelegere.

Autoritățile canadiene au raportat că Noah Castellano, în vârstă de 26 de ani, a amenințat trupa Bluesky pe 4 septembrie, înainte de apariția lui Morrissey la festivalul CityFolk din Ottawa. Poliția l-a arestat pe Castellano pe 12 septembrie, acuzându-l de amenințări cu moartea sau vătămări corporale.

Un cont Bluesky ar fi postat un mesaj amenințător direct la adresa lui Morrissey, menționând intenția de a-l împușca la concertul din Ottawa. În ciuda acestei amenințări, concertul din Ottawa a avut loc pe 12 septembrie, urmat de spectacole la Toronto și New York.

Anulările concertelor din New England sunt primele după ce arestarea lui Castellano a devenit publică. Aceste decizii vin într-un context de sensibilitate sporită privind securitatea evenimentelor live, mai ales după incidentul tragic în care activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal la un eveniment universitar din Utah pe 10 septembrie.

Fostul solist al trupei The Smiths, în vârstă de 66 de ani, este o figură controversată în Marea Britanie. El a făcut de-a lungul timpului declarații considerate rasiste și misogine. În 2019, a purtat o insignă a mișcării de extremă dreapta For Britain într-o emisiune TV americană.

În 2010, Morrissey a făcut comentarii ofensatoare despre poporul chinez într-un interviu despre cruzimea față de animale. De asemenea, un interviu din 2017 a stârnit reacții negative pentru comentariile sale critice la adresa mișcării #MeToo.

