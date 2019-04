La îndemnul părinților, în special al tatălui, Ami și fratele ei au studiat vioara din copilărie. Dacă artista a ales un alt drum, Andrei a ajuns membru al Filarmonicii de Stat din Sibiu, unde este violonist. „Am studiat la Liceul de Artă din Baia Mare, apoi la Liceul George Enescu din București și apoi la Conservator. Tata ținea foarte mult la viitorul nostru. Studiam și șase ore pe zi la vioară. Ajunsesem să fiu olimpică. Am început cu strângere de inimă studiul, pentru că nu prea mi-a plăcut, am fost obligată, dar am trecut peste acel moment cu bine”, a povestit Ami, care a răsuflat ușurată în momentul în care a aflat că fratele ei a decis să facă o carieră cu vioara, considerând că astfel s-a împlinit visul tatălui ei.

„Momentul în care Andrei a trebuit să se mute la Cluj pentru a studia vioara acolo, la Conservator, a fost unul greu pentru familie, dar mai ales pentru mine. Distanța ne-a apropiat și mai mult și ne-am dat seama abia atunci că certurile noastre din copilărie au fost inutile și că ar trebui să profităm mult mai mult de acel timp prețios pe care l-am avut împreună. Acum, Andrei e membru al Filarmonicii de Stat din Sibiu, ca violonist, locuiește acolo și în continuare stăm departe unul de celălalt, dar ne auzim zilnic la telefon. E suportul meu moral de fiecare dată când am nevoie și de la el mă încarc mereu cu energie pozitivă și sfaturi care mă ajută să trec peste orice obstacol”, a mai completat artista vizavi de relația pe care o are cu fratele ei.

Fratele lui Zoli este contrabasist la Filarmonica din Macao

Ami nu este singura artistă care se poate mândri că are un frate angajat al Filarmonicii. Zoli Toth, fondatorul trupei Sistem, se mândrește, la rândul lui, cu fratele lui mai mare, Tibor, un alt artist de succes. Contrabasist de meserie, Tibor a cântat în cadrul filarmonicii din Dusseldorf, Germania, iar acum face parte din Filarmonica din Macao, China. „Fratele meu locuiește în Macao, este prim-contrabasist la Filarmonica din Macao”, ne-a spus extrem de mândru Zoli.

