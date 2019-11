De Denisa Macovei,

Miniona cântăreață, care a circulat mult cu transportul în comun după mutarea în Capitală, înainte de a deveni celebră, recunoaște că “a făcut blatul” adesea și și-a “furat-o” corespunzător în urma călătoriilor fără bilet, dar niciodată nu s-a simțit atât de prost ca atunci când controlorii au prins-o “în fapt” alături de mama ei.

„Am luat de foarte multe ori amenzi, pentru că am circulat fără bilet. M-a prins de multe ori controlorul. Exact în prima zi când m-am mutat în București am avut o astfel de experiență și nu doar în tramvai, ci și în celelalte mijloace de transport. Mi s-a întâmplat să fiu prinsă de controlori chiar și când eram cu mama, când a venit la mine. Trebuia să ajungem într-un loc și i-am zis mamei să stea liniștită, că mergem doar o stație și garantez eu că nu vine controlorul. E, fix atunci s-a întâmplat să vină și am pus-o și pe mama într-o situație neplăcută!”, ne-a mărturisit artista.

Ami își amintește că s-a simțit foarte, foarte prost atunci, pentru că și-a dat seama că și-a pus mama într-o situație extrem de stânjenitoare. „S-a simțit nasol, mai ales că era cam printre primele dăți în București și o sfătuiesem eu să luăm tramvaiul și să aibă încredere în mine… Eu circulam foarte des cu tramvaiul la vremea respectivă și cam știam rutele, știam unde urcă controlorii, unde există risc. Aveam abonament pe mijloacele de transport, dar se întâmplase ca atunci să fie expirat”, ne-a mai spus cântăreața de 30 de ani.

Video: Grigore Alexandru

