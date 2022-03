Nu merge în emisiuni de televiziune, nu acordă interviu prea des și foarte rar vorbește despre viața sa personală. Cu toate acestea, Tudor Chirilă a făcut o excepție acum și a povestit despre copilăria lui. Își aduce aminte de toți prietenii lui de atunci, chiar și de jocurile pe care zi de zi le puneau în scenă chiar pe stradă.

Târziu, chiar în clasa a XII-a și-a dat seama ce carieră vrea să urmeze. Mama l-a condus spre actorie. „Am crescut până la 10 ani pe șantierele patriei, alea erau locul nostru de joacă și am avut o copilărie urbană fericită, cu o gașcă de care îmi amintesc perfect și astăzi: Laurențiu, Sam, Mădălin, Fane, Dan, Nela, Florin Motoc, Florin Sala, Liviu Rogoz etc. Am făcut țevi cu cornete, bombe cu carbid, petarde cu miniu de plumb, am jucat Castelul, Hoții și vardiștii, Frunza, am privit pe fereastră în drumurile interminabile către mare, am fost în turnee cu mama și la meciuri cu tata, am crescut fascinat de culisele Teatrului de Comedie, am fost conștient la cutremurul din 77 și mi-aduc aminte cum m-a ținut tata în brațe”, a spus el pentru viva.ro.

„Eu nu am fost vreun copil precoce, nu eram cel mai bun la recitat poezii pe de rost, iar ai mei au fost destul de înțelepți cât să mă lase să fac ce vreau. Prima dată cred că și-a dat seama că am ceva talent chiar mama, când, exasperată că nu mă hotărăsc unde dau (eram la mijlocul clasei a XII-a), m-a scuturat și am ajuns să-i recit o poezie („Confesiune” – Geo Bogza) de pe o zi pe alta. Și a considerat că merită să dau la Teatru”, a mai adăugat actorul.

Tudor Chirilă își aduce perfect aminte și de prima oară când a urcat alături de mama lui, de Iarina Demian, pe scenă. Era foarte mic. „Prima colaborare cu maică-mea a fost o strângere de mână. Aveam 5 ani și am înlocuit un copil în «Cercul de Cretă Caucazian», la Teatrul de Comedie. Sanda Toma și mama aveau o scenă în care-și disputau un copil. Mă trăgeau de mâini când către una, când către cealaltă. Mama nu lasă nimic nespus când e vorba despre actorie, chiar dacă o face cu mult tact. Însă principiile ei nu ar putea lăsa un actor fără feedback, mai ales dacă crede că actorul ăla poate ajunge unde își dorește ea să-l ducă. În general, în echipa noastră ideile vin mai degrabă din dialog, nu din conflicte”, a mai declarat el.

Întrebat ce sfaturi prețioase a primit de la părinții lui, Tudor Chirilă spune: „Habar n-am de sfaturi, dar tata mi-a băgat bine în cap cât de important e să citești, iar mama mi-a zis de multe ori cât de important e să spui articulat ce ai în cap, să ai o poziție fermă față de o problemă sau o situație”.

Iarina Demian, mama lui Tudor Chirilă, are 83 de ani și o carieră de zeci de ani în actorie. Tatăl lui, Ioan Chirilă, s-a stins din viață în 1999.

