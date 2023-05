Prima echipă, formată din CRBL şi Radu Ţibulcă a reuşit săptămâna trecută să câştige toate punctele posibile de la juraţi şi chiar de la colegii lor, aşa că pentru săptămâna aceasta presiunea a fost şi mai mare.

Cei doi au făcut din nou spectacol cu transformarea în The Bangles “Walk Like An Egyptian”, iar Nicole Cherry şi Juno au adus buna dispoziţie în platou cu momentul „Happy” al lui Pharell Williams.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ritmuri italiene au răsunat apoi în platoul Te cunosc de undeva!, Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril aducând pe scenă atmosfera din videoclipul „LItaliano”, al lui Toto Cutugno. Următoarea pereche a avut de-a face cu o voce care le-a dat mari bătăi de cap, căci Amnei şi Mishei ruleta le-a adus transformarea în GunsN Roses– “Sweet Child OMine.

Munca lor nu a fost în zadar, căci le-a adus şi trofeul ediţiei. Câştigătorii sezonului trecut, WRS şi Emilian, în schimb, au avut un şoc când au aflat ce le-a pregătit ruleta – Valahia şi melodia „Banana”, despre care WRS a mărturisit că l-a adus în pragul unei noi boli – depresia muzicală.

Recomandări Expert militar de la Kiev, despre miza războiului declarat generalilor ruși de către șeful mercenarilor Wagner: „Prigojin vrea să se salveze”

Următorul cuplu, format din Codruţa şi Valentin, a fost nevoit să intre în pielea unui bărbat cu accente feminine şi al unei femei cu accente masculine – Elton John & Kiki Dee– “Dont Go Breaking My Heart”, în vreme ce Adda şi Radu Bucălae au topit şi cele mai dure inimi cu transformarea în Snoop Dogg & Kathy Perry– “California Gurls”. Spectacolul transformărilor a fost încheiat de către Cristina şi Damian Drăghici, care au strigat tare „Cine e cu noi”, piesa celor de la B.U.G. Mafia în colaborare cu Nico.

Playtech.ro Gestul uluitor făcut de Harry la încoronare! Regele Charles se va înfuria teribil, nu era momentul

Viva.ro Ce s-a întâmplat când Prințesa Diana a confruntat-o direct pe Camilla. Replica pentru amanta lui Charles i-a uimit pe mulți

TVMANIA.RO Ramona Păuleanu, aventuri alături de gemenii săi. „Sunt încăpățânați amândoi”. EXCLUSIV

FANATIK.RO De ce nu e bine să minți. Ce se întâmplă cu tine, descoperirea cercetătărilor e uimitoare

Știrileprotv.ro Moda la încoronarea Regelui Charles al III-lea. Ținute memorabile purtate de reginele şi prinţesele din străinătate | FOTO

Observatornews.ro A părăsit oraşul pentru simplitatea satului Viscri. Acum, Alex este vecinul Regelui Charles şi se mândreşte cu o mică afacere: "Viaţa aici este idilică"

Orangesport.ro Gigi Becali, pus la punct de cea mai bună fotbalistă a României în două rânduri! "Sunt remarci puţin spus penibile la adresa unei femei"

Unica.ro Așa a apărut Carmen Iohannis la încoronarea Regelui Charles. Detaliul care o să stârnească un val de reacții. Ce s-a aflat despre Prima Doamnă