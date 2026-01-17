„Dragoste la țară” e filmul românesc lansat la cinema pe 29 decembrie, peliculă care a avut peste 160.000 de bilete vândute în prima săptămână. În a doua săptămână succesul a continuat, peste 300.000 de bilete au fost vândute în total.

Având în vedere interesul publicului, Libertatea le-a adresat câteva întrebări protagoniștilor Ana Iorga și Adrian Elicopter. Scris de Adrian Elicopter și regizat de Gabriel Radu, filmul propune o reinterpretare modernă a poveștii „Frumoasa și Bestia”, în varianta urban–rural: ea – fată de mall, crescută în confort, el – băiatul descurcăreț de la țară, cu tupeu, imaginație și un farmec imposibil de ignorat. Două lumi care se ciocnesc cu scântei, replici tăioase și… dragoste pe nepregătite.

Protagoniști în „Dragoste la țară”

Libertatea: Ce roluri interpretați în „Dragoste la Țară” și cum v-ați pregătit pentru ele, având în vedere diferențele dintre viața urbană și cea de la țară din film?

Adrian Elicopter: Eu joc rolul unui băiat de la țară, isteț, cu tupeu și instinct de supraviețuire, care trăiește după regulile satului și are un grup de prieteni.

Ana interpretează rolul fetei de bani gata, nepoata de la oraș, obișnuită cu trezitul în miez de zi și mall-urile. Nu a fost nevoie de o pregătire specifică în spate, pentru că, într-un fel, noi deja experimentăm aceste tipologii în mediul online și am transpus natural comportamentele lor în film.

-Ce v-a atras cel mai mult la scenariul filmului și de ce ați acceptat acest proiect?

-Ne-am simțit perfect în rolurile acestea, știam că ni se potrivesc. Mai mult, știam și potențialul proiectului, aveam încredere în el. Cu toate acestea, principalul motiv a fost acela că nu ai în fiecare zi ocazia să scrii și să joci într-un film. E o profesie grea, cu multă muncă și sacrificiu, iar noi nu am vrut să pierdem această șansă.

-Fiind cunoscuți în mediul online, cum a fost tranziția spre un proiect cinematografic cu o poveste complet diferită de ceea ce faceți de obicei?

-Nu a fost chiar atât de diferit pe cât pare. Subiectul și tipul poveștii ne-au permis să ne raportăm natural. A fost o tranziție interesantă, ne-am ieșit din zona de confort și împreună am reușit să ajungem până la finalul filmului.

Filmul e inspirat din realitate

-Povestea are multe momente de umor legate de diferențele culturale, aveți vreo experiență personală amuzantă legată de „viața la țară”?

-Experiențele din film sunt inspirate din realitate. Noi am încercat să arătăm cum percepe o parte din poporul român aceste stereotipuri și diferențe culturale. În același timp, filmul aduce și un semnal de alarmă subtil: arată cum se rezolvă anumite situații în sate, în grupurile de prieteni, în familie, bazat pe experiențele noastre și ale părinților noștri, desigur.

-Cum a fost colaborarea cu regizorul Gabriel Radu și cu ceilalți membri ai echipei de film?

-Colaborarea a fost excelentă. Echipa a fost foarte empatică, iar răbdarea și sfaturile lor, de la început până la final, au fost de apreciat. Suntem recunoscători pentru tot ce au făcut pentru noi și pentru atenția la fiecare detaliu pus la dispoziția noastră.

Carmen Tănase joacă în film

-Personajele voastre trec prin schimbări și redescoperiri, ce parte a evoluției personajului vostru v-a inspirat cel mai mult?

Adrian Elicopter: Mi-a plăcut cum personajul meu evoluează de la băiatul timid, care abia scotea câteva cuvinte, la un tip curajos, care își înfruntă temerile și chiar îl învinge pe băiatul primarului. Este parcursul de la vulnerabilitate la putere, fără să devină o problemă pentru ceilalți.

Ana Iorga: Cel mai mult m-a inspirat momentul în care am decis să rămân la sat, să mă spăl pe dinți la chiuveta veche din spatele casei și să mă îmbrac cu hainele bunicii. Acolo am simțit forța și autenticitatea experienței, mai ales în scenele alături de doamna Carmen Tănase.

Nu exclud o parte a doua a filmului

-Colaborarea voastră în film vine după succesul din online, cum credeți că se reflectă chimia voastră reală pe ecran?

-Chimia noastră reală se vede pe ecran exact cât ne-am dorit, nici mai mult, nici mai puțin. Nu am vrut să aducem prea mult din realitate, ca să nu inducem în eroare fanii sau să fie interpretat greșit. În schimb, cred că am reușit să facem scenele să pară autentice și naturale.

-Există o scenă din film care a fost mai provocatoare sau memorabilă pentru voi? Puteți să ne povestiți despre ea?

Toate scenele au fost provocatoare și memorabile. Le-am făcut cu sufletul la gură și ne-am dedicat 100% fiecărei secvențe.

-Dacă ar exista o continuare a filmului, ce moment sau direcție ați dori să explorați pentru personajele voastre?

-Nu vrem să influențăm prea mult așteptările publicului. Ne-ar plăcea să vedem cum percep spectatorii o posibilă continuare. Cine știe, poate într-o zi va exista surpriza unei părți a doua.

