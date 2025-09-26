În această toamnă, Ana Maria Barnoschi a încheiat socotelile cu televiziunea deținută de turci, astfel că își dorește să apară în continuare într-un show de divertisment. Însă până atunci, ea se ocupă de partea de online, acolo unde postează foarte des.

A plecat de la Kanal D după 14 ani

„Am încheiat contractul cu cei de la Kanal D după aproape 14 ani. Mă ocup de partea de online cât mai mult în această perioadă și sunt deschisă către alte proiecte și noi oportunități. S-a terminat contractul și n-am mai prelungit. Tocmai de aceea vom vedea ce ne rezervă viitorul. Nu m-am gândit la un format anume. Probabil tot pe partea de divertisment, pentru că mă simt cel mai bine, este elementul meu. Aștept noi propuneri și oportunități. Sunt curioasă ce va urma”, a spus Ana Maria Barnoschi pentru Cancan.

Din câte se pare, vedeta visează să participe la Asia Express și să semneze cu Antena 1, doar că nu există nicio ofertă concretă în această direcție. Mai mult decât atât, Ana Maria Barnoschi nu știe dacă soțul ei ar fi total de acord să meargă împreună într-un astfel de show.

„Mi-ar plăcea să fac parte din următorul sezon Asia Express, dar să vedem. M-am tot gândit la acest aspect și mi-am întrebat soțul dacă ar merge și este indecis. Până nu o să am o ofertă clară, nu am ce să discut atât de mult cu el pe subiectul acesta. Având în vedere că lui nu-i place foarte mult să apară, tocmai de asta trebuie să negociem și să vedem dacă vrea sau rămâne reținut în zona asta”, a adăugat vedeta, care a putut fi văzută aproape 14 ani la Kanal D.

Ana Maria Barnoschi vorbește în fiecare lună cu Bursucu

Întrebată dacă a mai ținut legătura cu Bursucu (Adrian Cristea), fostul ei coleg de la „Roata Norocului”, care a semnat cu Antenele, Ana Maria Barnoschi a dezvăluit că se vede în fiecare lună cu acesta.

„Da, am ținut legătura. Ne vedem o dată pe lună, lucrăm la un proiect împreună. Avem un eveniment pe care îl prezentăm împreună și ne vedem de fiecare dată la final de lună pentru evenimentul respectiv”, a spus tânăra, care a dat de înțeles că și-ar dori să mai lucreze alături de el în viitor: „Știi cum e vorba aia: niciodată să nu spui niciodată!”