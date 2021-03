Cine este Ana-Maria Mărgean, cel de-al șaselea Golden Buzz de la „Românii au talent” sezonul 11. Andra a trimis-o direct în semifinală. „Ești de aur”

Ana-Maria Mărgean a venit în fața juraților cu un moment unic, iar Andra a apăsat butonul de Golden Buzz .

Vezi VIDEO cu numărul oferit de Ana-Maria Mărgean pe scena „Românii au talent”

Tânăra concurentă a povestit că nu se aștepta să primească Golden Buzz, iar visul de a participa la Românii au talent l-a avut de mai mulți ani.

În plus, Ana-Maria a vorbit și despre cum a descoperit pasiunea pentru ventrilocie și de când a început să se pregătească temeininc în acest sens.

„Anul trecut de ziua mea am primit-o pe Lizzy și am devenit cele mai bune prietene. Eu rețin repede, am ureche muzicală. Părinții mei au văzut asta și m-au dus la canto”, a spus Ana-Maria la Românii au talent.

„Nu mai scăpați de noi. Trebuie să veniți în semifinală, direct. Ești de aur”, a spus Andra după numărul fetiței de 11 ani. „Nu îmi vine să cred ce am văzut”, a spus Smiley

„Am senzația că am văzut și câștigătorul sezonului 11. Ești de departe cel mai spectaculos număr pe care eu l-am văzut”, a spus Florin Călinescu

Daria Batschi-Belega, cel de-al cincilea Golden Buzz de la „Românii au talent” sezonul 11

Daria Batschi-Belega este adolescenta de 15 ani, care a primit, vineri seară, 26 februarie, cel de-al cincilea Golden Buzz, la „Românii au talent” sezonul 11.

Andi Moisescu a fost cel care a trimis-o direct în semifinală pe tânăra care a cântat la harpă.

