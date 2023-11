După succesul de la „Românii au talent” din 2021 și de la „America’s Got Talent All-Stars” din primăvara acestui an, Ana-Maria Mărgean a ajuns în Olanda, la „Ranking the talent”, o emisiune în care juriul e format din public care acordă note individuale de la 1 la 10, rezultând un clasament secret. După cea de-a cincea reprezentație, este rândul telespectatorilor să voteze printr-o aplicație gratuită.

Acum, pe scena de la „Ranking the talent”, Ana-Maria Mărgean a prezentat un număr de ventrilocie cu Waldo, câinele ei. După reprezentație, momentul ei a ajuns viral pe rețelele de socializare, pe TikTok are peste un milion de vizualizări.

„Eu și Waldo suntem încântați să facem parte din această producție extraordinară și să împărțim scena cu astfel de talente uluitoare!”, a scris Ana-Maria pe contul de Instagram, despre apariția în emisiunea din Olanda, scrie protv.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„Ce domnișoară senzațională. Un talent uriaș”, „Minunată performanța ta și a lui Waldo”, „Prestațiile tale sunt fenomenale. Pur și simplu le ador!”, „Dumnezeule, ce a crescut fetița asta!”, „Geniala A-M Mărgean”, „Ești un spectacol! Minunată! Perfectă!”, „Un talent uimitor! Nu am văzut niciodată pe cineva făcând asta mai bine ca tine!”, „Ești cea mai bună, serios. Admirabil!”, „Un talent pur, genial!”, „Ce voce! Ce talent” au comentat fanii Ana-Mariei Mărgean pe rețelele de socializare, după apariția ei.

Recomandări „Suntem de trei ori mai puțini decât pensionarii speciali și diferența de sume e de la cer la pământ…” Urmașii românilor persecutați politic așteaptă de doi ani banii promiși de Guvern

Cum și-a descoperit Ana-Maria Mărgean pasiunea pentru arta ventrilociei

În urmă cu 2 ani, AnaăMaria Mărgean a descoperit arta ventrilociei pe YouTube. „În urmă cu doi ani, în pandemie, pot să spun că eram cam plictisită și nu aveam prea multe de făcut, așa că am descoperit un video cu Terry Fator și am fost impresionată. Era atât de priceput! Am fost foarte curioasă să vă cum funcționează.

Când am împlinit 11 ani, părinții mei mi-au făcut cadou o păpușă. Am numit-o Lizzie și este cea mai bună prietenă a mea. Ventrilocia în România nu este atât de cunoscută. Când am primit Golden Buzz la Românii au talent, mă gândeam dacă asta chiar se întâmplă. În finală am fost foarte emoționată. Nu-mi venea să cred”, a povestit adolescenta. În 2021, ea a câștigat „Românii au talent”, emisiunea de la Pro TV.

Ana-Maria Mărgean a ajuns în finala „Americas Got Talent All-Stars”

Ana-Maria Mărgean a fost votată de publicul american pentru a merge în finala „Americas Got Talent All-Stars”. Jurații show-ului au fost impresionați de fetița talentată și s-au ridicat în picioare pentru a o aplauda. „Bună! Numele meu este Ana-Maria Mărgean, am 13 ani și vin din România. Sunt câștigătoarea show-ului Românii au talent, sezon 11”, s-a prezentat adolescenta în fața celor trei jurați.

Recomandări Avertisment: România e mai harnică și mai productivă decât politica sa externă irelevantă. De ce?

„Nu e de mirare că ai câștigat Românii au talent. Ești incredibilă, ești superbă, cânți minunat, îmi place prietenul tău blănos, și momentul a fost și amuzant, pe deasupra”, a spus Heidi Klum încântată. Howie Mandel a spus: „M-am amuzat. Nu pot să cred povestea ta, că te-ai apucat de ventrilocie în timpul pandemiei. Adică, nu ai nici măcar doi ani de experiență. Asta a fost senzațional”.

„Faptul că tu ai căutat online, că te-ai inspirat de la oameni care au participat la Americas Got Talent înseamnă că ești o vedetă AGT All-Star! Fanii te vor adora!”.

În marea finală, ea a ocupat locul patru.