Viața Anei Maria Pantaze s-a schimbat radical după ce a câștigat concursul de talente de la Pro TV. Croitoreasa s-a gândit serios să se dedice industriei muzicale. Nu a rămas o dorință, ci visul ei l-a pus în practică, acum este cântăreață. Ana Maria Pantaze a lansat în iulie 2020 prima ei melodie. Piesa e intitulată „Visuri la cornete” și în videoclip apare chiar ea.

Acum, aceasta a apărut într-un interviu la Pro TV și a povestit că a rămas fără loc de muncă. Ana Maria Pantaze stă acasă, dar își dorește să meargă la treabă, dar nu în croitorie. „După concurs am cântat la o terasă, cântam acolo de două ori pe săptămână, dar cu pandemia care a venit s-a închis și a trebuit să stau acasă. Nu, momentan nu lucrez. Stau acasă, dar îmi caut. O să am câteva interviuri și să vedem. (…) Nu pe croitorie, în alt domeniu.

Am zis să mă focusez mai mult pe a face o piesă sau două. Îmi este dor de emoțiile alea pe care le-am avut prima oară, dar îmi e frică de ele.”, a declarat câștigătoarea.

Referitor la marele premiu de la „Românii au talent”, Ana Maria Pantaze a dezvăluit că nu mai are niciun ban, pe toți i-a investit. „Nu, nu mi-am făcut mari planuri după ce am câștigat. Premiul de 120.000 de euro a fost bine primit, foarte bine chiar. Prima dată mi-am luat un apartament, apoi am făcut o piesă. În rest, nimic. Nu m-am dus în vacanțe, am preferat să îi cheltui pe ce trebuia, pe cele necesare. Nu a mai rămas niciun sfanț, niciun leu”, a mai spus ea în emisiunea „Vorbește lumea”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Viața personală a Anei Maria Pantaze

Pe plan profesional, pandemia i-a dat totul peste cap, dar ea nu se mândrește nici cu viața personală. Nu are un partener, nu e căsătorită. „Nu am verighetă. Au fost și cereri în căsătorie, cu inele, cu pantofi, cu poze trimise: «Uite, vreau să te iau de nevastă». Dacă le spui cu frumosul, ei înțeleg că nu se poate.

Ultima cerere? Wow. Cred că acum câteva luni. Mai așteptăm până când vine Făt-Frumos pe calul alb. Eu niciodată nu m-am uitat la frumusețea din afară a persoanei, m-am uitat la frumusețea sufletească. La mine e cu sinceritatea… dacă nu e sincer, degeaba ai bani, degeaba ai frumusețe, degeaba ai tot ce vrei”, a mai declarat aceasta.

Și din punct de vedere fizic, Ana Maria Pantaze s-a transformat. Nu mai are părul închis la culoare, acum s-a vopsit blondă.

PARTENERI - GSP.RO Povestea incredibilă a voleibalistului care a crezut timp de 15 ani că e iubitul unui fotomodel. Lumea lui s-a năruit când a aflat adevărul

Playtech.ro ȘOC! De ce s-a despărțit Adela Popescu de cel mai bogat bărbat din viața ei. Vedeta nu a mai vrut să audă de el

Observatornews.ro Tineri iubiți, spulberați de TIR pe o șosea din Mureș. "Mergeam regulamentar. M-a lovit atât de tare, încât TIR-ul a sărit"

HOROSCOP Horoscop 3 decembrie 2021. Capricornii ar vrea să asiste neutru la disputele unor apropiați, dar e greu să reziste

Știrileprotv.ro Șeful Pfizer spune că e posibil să fim nevoiți să ne vaccinăm anual antiCovid

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic