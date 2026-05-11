Lansat în 1976, Nautilus a fost desenat de Gérald Genta și a apărut într-un moment în care ideea de ceas sport de lux era încă neobișnuită. Carcasa inspirată de hubloul unui vapor, brățara integrată și cadranul cu linii orizontale au făcut ca modelul să fie imediat diferit de ceasurile clasice Patek Philippe. La 50 de ani distanță, Nautilus nu mai este doar un model important din catalog, ci una dintre cele mai greu de obținut piese din industria ceasurilor.

50 de ani de Nautilus

Pentru aniversarea de 50 de ani, Patek Philippe a prezentat la Watches and Wonders 2026 trei ediții limitate Nautilus, fiecare gândită mai degrabă pentru colecționari decât pentru publicul larg. Prima este Nautilus 5810/1G-001, din aur alb, pe brățară tot din aur alb, cu cadran albastru sunburst și o producție limitată la 2.000 de exemplare. Prețul este de aproximativ 85.000 de dolari.

A doua variantă este Nautilus 5810G-001, tot din aur alb, dar pe curea albastră din material compozit, cu markere baguette cu diamante și producție limitată la 1.000 de exemplare. Prețul este de aproximativ 67.000 de dolari. A treia este Nautilus 5610/1P-001, realizată din platină, cu dimensiune mai mică, de 38 mm, și producție limitată la 100 de exemplare. Aceasta este și cea mai exclusivistă dintre cele trei, cu un preț de aproximativ 126.000 de dolari.

Toate folosesc calibrul automatic 240, un mecanism ultrasubțire cu microrotor, important în istoria Patek Philippe, dar aici apare și un detaliu interesant: tehnic, nu este cel mai modern mecanism pe care brandul îl are astăzi.

De ce nu sunt din oțel

Noul 5610/1P
Noul 5610/1P, Foto: Patek Philippe

Aici apare partea care va împărți părerile. Nautilus-ul original a devenit celebru tocmai pentru că era un ceas sport din oțel, dar cu preț și execuție de lux. Pentru aniversarea de 50 de ani, Patek Philippe a mers pe aur alb și platină, nu pe oțel. Pentru colecționari, asta are logică: ediții aniversare, materiale prețioase, producție limitată. Pentru publicul larg, poate părea ciudat ca un ceas sport să fie făcut din aur alb, dar acesta este exact teritoriul în care Nautilus trăiește astăzi: sport doar ca design, lux total ca poziționare.

Cea mai interesantă piesă pentru pasionații de proporții clasice este referința 5610/1P-001, un Nautilus din platină, de 38 mm, cu grosime de doar 6,9 mm. Este o dimensiune mai apropiată de vechile modele medii din anii 80 și folosește același calibru 240. Pentru mulți colecționari, acesta este probabil cel mai elegant Nautilus aniversar, tocmai pentru că nu încearcă să fie mare sau spectaculos, ci subțire, discret și foarte Patek.

Un Nautilus care nu este ceas de mână

Patek Philippe a dus aniversarea și într-o direcție mai neașteptată: o piesă de birou inspirată de Nautilus, referința 958G-001. Aceasta are carcasă de 50 mm din aur alb și un mecanism manual cu autonomie de opt zile. Producția este limitată la doar 100 de exemplare, deci vorbim despre o piesă pentru colecționari foarte dedicați, nu despre un produs cu impact comercial mare.

Prezența unui astfel de obiect spune destul de mult despre cum vede Patek Philippe aniversarea. Nautilus nu mai este tratat doar ca un ceas de purtat, ci ca un cod de design care poate fi dus și în zona obiectelor de colecție.

Ce alte modele a mai prezentat Patek Philippe în 2026

Nautilus nu a fost singura lansare importantă Patek Philippe de la Watches and Wonders 2026. Brandul a venit cu un portofoliu amplu de noutăți, inclusiv primul Cubitus Grande Complication, ref. 5840P, un calendar perpetuu scheletizat în platină, dar și Celestial ref. 6105G, primul ceas de mână Patek Philippe care afișează orele de răsărit și apus. Au mai apărut și noi versiuni de calendare perpetue, cronografe cu calendar perpetuu și modele Calatrava, ceea ce arată că Patek nu a mizat doar pe aniversarea Nautilus, ci pe o întreagă demonstrație de forță la Geneva.

Totuși, pentru publicul larg, povestea anului rămâne Nautilus. Nu pentru că este cel mai complicat ceas prezentat de Patek Philippe, ci pentru că este modelul pe care îl recunosc și cei care nu știu diferența dintre un calendar perpetuu și un cronograf. Iar la 50 de ani de la lansare, acesta este probabil cel mai mare compliment pe care îl poate primi un ceas.

