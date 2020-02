De Livia Lixandru,

După moartea tatălui său, concurenta Asia Express a început să aibă atacuri de panică și senzații din ce în ce mai dese de anxietate. Ana Morodan a povestit că muncea foarte mult în acea perioadă, iar unul dintre primele episoade de anxietate l-a avut în cadrul unei ședințe.

A început să tremure din senin și să se instaleze un sentiment de panică. După acest episod, vedeta a început să meargă la terapie și să viziteze diverși psihologi și psihiatri.

„M-au diagnosticat cu anxietate severă și depresie moderată. Mi-au spus: trebuie să îți dau tratament medicamentos. Eu am spus că nu iau așa ceva”, a explicat Morodan.

„Ori mă ridic, ori s-a terminat”

Treptat, a început să se relaxeze și să realizeze cât de importantă este grija de sine. A fost nevoie de multă muncă, însă a realizat ceea ce contează cu adevărat. „Am un motto (…) eu n-am ajuns până aici doar ca să ajung până aici. Am două variante: ori mă ridic, ori s-a terminat povestea. Și n-am muncit atât doar ca să se termine povestea’, a continuat Morodan.

„Toate aceste lucruri mici, cosmetică, unghii, pe care am început să le fac (…) plecam cu senzația că am făcut ceva pentru mine. Am înțeles că nu îmi ridică nimeni statuie. Nu moare nimeni dacă nu pot să fac campania asta’.

Ana Morodan a declarat că 2018 a fost un an cumplit pentru ea și că au fost momente în care a crezut, sincer, că nu va apuca 2019.

„A fost un an în care a trebuit să învăț abecedarul respectului de sine. Am crezut că nu mai apuc 2019 (..) știi cum e? Simți că îți pleacă rațiunea. Am sunat la spitalul 9 și le-am spus să mă interneze (..) Mi-au spus că nu e cazul, sa merg acasă. Am insistat, am spus că plătesc în plus’, a povestit vedeta, la Vorbește lumea, potrivit Viva!

