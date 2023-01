Ana Morodan a mai bifat o intervenție estetică în urmă cu câteva zile. Vedeta și-a făcut operația la care visa de ceva vreme și totul a mers foarte bine. Contesa Digitală și-a făcut lipoaspirație și are un abdomen sculptat fără a merge la sala de fitness.

„Ei, acum că nu mai am burtă, că am avut toată viața, și am abdomen, chiar și lucrat, și sculptat, am și nasul pe sus… Dar dincolo de ironii și sarcasme, a fost o procedură care a promis și s-a ținut de cuvânt că este nedureroasă, am avut norocul să fiu operată de un medic specializat pe genul ăsta de proceduri estetice. Mă simt foarte bine, ca de obicei, de fiecare dată când am o procedură chirurgicală și trebuie să stau în spital sau mă duc în concediu, am un spor de muncă de nu vă pot povesti.

Ceea ce înseamnă că o asasinez pe Adelina, producătorul general de la Reală, pe asistenții mei, pe secretara mea, pe toți oamenii cu care lucrez și mă organizez la rang de artă, nu știu de ce, poate vine din cauza faptului că subconștientul meu celebrează faptul că am făcut ceva pentru mine și că am găsit timp să fac ceva pentru mine și atunci e foarte vesel și cu dorință de muncă, ce să zic…”, a explicat Ana Morodan, potrivit Spynews.

Recomandări Universitatea Babeș Bolyai: „Suspiciunile de plagiat în cazul Lucian Bode se confirmă în marea lor majoritate. Teza este profund viciată”

Operația a fost un succes, iar durerile au fost suportabile. Ana Morodan se simte foarte bine și abia așteaptă să vadă rezultatul final.

„A fost foarte bine, mă simt foarte bine, nu am dureri, nu am avut complicații, așteptăm acum câteva săptămâni, poate o lună, să se așeze și vă arăt abdomenul meu lucrat chirurgical”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ana Morodan a fost operată de medicul Constantin Stan, soțul Andreei Berecleanu. Contesa Digitală s-a lăsat pe mâna specialiștilor și nu s-a temut să ajungă din nou pe masa de operație.

Ana Morodan și-a micșorat bustul

Ana Morodan, în vârstă de 37 de ani, și-a făcut o operație de micșorare a sânilor în vara anului 2022, după ce a avut probleme cu spatele din cauza bustului generos.

Ea a dezvăluit, la vremea respectivă, că după intervenția de mastopexie cu lipotransfer și plasma arson, care i-a ridicat sânii prin lifting, s-a simțit perfect.

„Nici n-am simțit când mi s-a făcut anestezie, n-am știut. M-am trezit direct înapoi în salon. Nu am nicio durere, pot să ridic mâinile, totul e absolut în regulă. Mulțumesc întregii echipe pentru că m-au liniștit, pentru că mi-au explicat toate lucrurile pas cu pas. Sunt bine, sunt foarte bine. Mâine pot să plec acasă și pot să fac și lucruri, pot să ridic și mâna”, spunea Ana Morodan în iunie 2022.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Nu se poate așa ceva!”. Alex Pițurcă a răbufnit în sala de tribunal, la procesul lui Mario Iorgulescu

Playtech.ro IREAL! Fenomen rar, miercuri dimineață, în București și în alte orașe din România. Cum explică experții faptul că a fost întuneric afară până aproape de ora 9

Viva.ro Cum arată acum 'văduva albă', soția lui Sergiu Nicolaescu. Era mai tânără cu 47 de ani decât el, dar acum abia o mai recunoști

Observatornews.ro "Ferească Dumnezeu! Au murit amândoi pe loc". Doi soţi şi-au găsit sfârşitul pe Drumul Morţii, după ce maşina în care se aflau s-a izbit frontal de un autocar

Știrileprotv.ro Buletinele electronice, emise în toată țara. Ce va conține CIP-ul și de când devin obligatorii

FANATIK.RO Tatăl lui Fuego a murit la doar 59 de ani. Dezvăluirea tristă a artistului: “Nu voi uita privirea şi sfaturile lui”

Orangesport.ro FOTO | Gigi Becali a semnat unul dintre cele mai mari contracte din istoria României. Ce a negociat în secret patronul FCSB

HOROSCOP Horoscop 11 ianuarie 2023. Scorpionii pot complica inutil anumite situații, prin simplul fapt că vor să se amestece în problemele altora