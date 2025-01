Ana Odagiu și Conrad Mericoffer, unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondenă, au decis să pună capăt căsniciei după aproape trei ani de relație. Actrița a confirmat despărțirea în cadrul unei intervenții la Știrile Antena Stars, dorind să evite dezvăluirea detaliilor personale despre acest subiect.

„Da, este adevărat, nu vreau să comentez mai mult”, a declarat Ana Odagiu, confirmând zvonurile care circulau de ceva timp, potrivit Spynews.ro.

Cei doi s-au cunoscut cu ani în urmă, dar au format oficial un cuplu în 2022. După doar un an de relație, au decis să se căsătorească, părând mai fericiți ca niciodată. Totuși, în ultima perioadă, absența lor de la evenimentele publice și lipsa interacțiunilor pe rețelele de socializare au alimentat speculațiile privind o posibilă separare.

Fanii au observat că Ana Odagiu a șters toate fotografiile în care apărea alături de Conrad Mericoffer și că cei doi nu se mai urmăresc reciproc pe Instagram.

Divorțul lor vine ca o surpriză pentru admiratori, având în vedere imaginea de cuplu solid pe care o afișaseră până recent. Actrița a preferat să păstreze discreția, subliniind că nu își dorește să discute mai mult despre acest subiect delicat.

Ce spunea Ana Odagiu după o lună de relație cu Conrad Mericoffer

Timp de trei ani, Ana Odagiu a fost singură, nu a avut iubit. „Până acum ne plângeam și eu, și Monica (n.r. – sora ei) că suntem singure. Eu am intrat într-o relație acum. Am așteptări mari, pentru că el a venit după o perioadă destul de lungă a mea în care am fost singură. Sunt 3 ani deja de când eu sunt singură. Și acum s-a întâmplat, dar fiind foarte la început nu îmi vine să vorbesc despre asta, pentru că nu știu ce se va întâmpla. O luăm ușor”, a spunea actrița după o lună de relație cu Conrad Mericoffer.

Și a continuat: „Sunt cu bagajul după mine, evident. Dar ca noi toți, nu e… nu îmi este frică să recunosc. Eu s-ar putea să am mai mult decât alții, dar, având 3 ani de singurătate, eu chiar mi-am curățat multe lucruri și cumva, pentru mine, relația asta este o provocare să văd ce am învățat în toți anii ăștia.

Ce am curățat cu adevărat. Că așa este simplu să fii singur și să zici mamă ce m-am echilibrat. Dar intră într-o relație, vezi, funcționezi? De aceea simt că ne-am găsit la un moment foarte bun. Cel puțin el pe mine m-a găsit într-un moment foarte bun”.

Conrad Mericoffer a fost căsătorit cu actrița Victoria Răileanu timp de 7 ani, dar în 2019 au divorțat. Cei doi au împreună un băiețel, pe Carol.

