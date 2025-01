Luna decembrie a fost una plină de emoție și bucurie pentru Anamaria Ferentz, care, deși își desfășoară cariera artistică în Statele Unite ale Americii, a revenit pentru scurt timp în România. Vedeta și-a dorit să îi arate viitorului ei soț, Doug, frumusețile țării natale, într-un tur memorabil organizat chiar în preajma sărbătorilor de iarnă.

După ce și-a sărbătorit ziua de naștere în luna decembrie, Anamaria Ferentz a venit în România alături de Doug, un om de afaceri american, pentru a-i oferi o experiență autentic românească. Turul lor a început în București, unde cei doi au explorat atracțiile capitalei, apoi s-au îndreptat către munți, bucurându-se de peisajele spectaculoase și atmosfera festivă din stațiunile montane.

Călătoria lor s-a încheiat într-un mod cu totul special în satul natal al artistei, Sascut, județul Bacău. Acolo, Doug a fost fascinat de farmecul vieții tradiționale și de căldura sărbătorilor petrecute în stil autentic românesc.

„A fost superb în România, un adevărat tur de forță. L-am adus pe iubitul meu pentru prima oară în România, l-am dus în primul rând prin București, i-am arătat edificiile naționale și i-a plăcut mult de tot. Bucureștiul a fost și frumos decorat de Crăciun când am venit noi. L-am dus apoi la Sibiu și a văzut piața mare, frumos amenajată de Crăciun.

De la Sibiu ne-am dus la Sinaia, la Palatul Peleș, castelul meu favorit, i-a plăcut foarte mult acolo, și istoria, am luat un ghid care să îi explice în limba engleză toată istoria de la Peleș”, a povestit Anamaria Ferentz pentru Click!, bucuroasă de revederea cu mama și fratele ei dar și cu rudele din satul ei natal.

„A fost curios să vadă de unde am plecat, mi-a văzut familia, ne-am întâlnit cu destul de multe rude”

Și a continuat: „Ne-am dus apoi la Poiana Brașov, ne-am plimbat prin Brașov și acolo i-a plăcut cel mai mult, ca și arhitectură, decorații de sărbători, tot, și în Poiana Brașov i-a plăcut mult. Am fost și la Castelul Bran și a fost impresionant. Lui Doug i-a plăcut și acolo. Apoi l-am dus la Sascut, de unde sunt eu, unde am crescut, am copilărit și, sincer, acolo a zis că i-a plăcut cel mai mult. A fost curios să vadă de unde am plecat, mi-a văzut familia, ne-am întâlnit cu destul de multe rude, l-am dus și la cimitir la bunici. A fost o experiență foarte faină pentru el, i-a plăcut foarte mult”.

Venirea în România chiar de Crăciun a fost o experiență inedită pentru Doug. Atmosfera festivă, preparatele tradiționale și ospitalitatea românească l-au impresionat profund. Anamaria Ferentz a dezvăluit că logodnicul ei a fost încântat să descopere obiceiurile locale și să guste din preparatele tradiționale pregătite special pentru sărbători.

„A fost unul dintre cele mai frumoase Crăciunuri din viața mea”

După câteva zile petrecute în România, Anamaria Ferentz și Doug s-au întors în Statele Unite, la timp pentru a sărbători Revelionul. Cei doi au petrecut începutul anului 2025 într-un peisaj de basm, la munte, în statul Oregon, unde zăpada și peisajele de iarnă au completat atmosfera festivă.

„Ne-am întors apoi la București unde am sărbătorit Crăciunul cu familia, cu mama și fratele meu, cu logodnica lui, părinții ei. Chiar a fost unul dintre cele mai frumoase Crăciunuri din viața mea, i-am avut alături pe cei dragi, a fost superb.

Am mers peste tot, am condus mult, dar au fost cele mai frumoase sărbători. Revelionul l-am făcut aici, în America, la munte, la zăpadă, în Oregon, după ce am petrecut Crăciunul pe stil vechi când ne-am întors în State, cu copiii lui Doug”, a mai zis Anamaria Ferentz după ce s-a liniștit și a ajuns din nou în America, acolo unde s-a stabilit și trăiește de peste 10 ani.

