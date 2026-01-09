Deși a avuto perioadă în care a încercat alte joburi, iată că anul trecut, în luna mai, și-a lansat primul album în America, și nu oriunde, ci în Los Angeles. În cadrul unui interviu, artista a vorbit despre întreaga ei experiență.

„În America, pentru a locui în cele mai bune și safe zone din orașele respective, a trebuit să muncesc intens să fac bani pentru chiriile mari de acolo.

Așa că, pe lângă cariera de muzician, am făcut diverse alte meserii, printre care și cea de agent imobiliar, care mi se pare fantastică, este una dintre cele mai frumoase meserii: să potrivești oamenii cu locuințele! Sunt pasionată și de design interior și, la un moment dat, când voi avea timp, voi dori să studiez intens acest domeniu, așa, pentru mine.

Revenind la cariera de cântăreață: este și va fi prima mea dragoste. Viața pentru mine începe și se termină cu muzică. Și acum am norocul, pentru prima dată în viață, să fiu susținută și acasă. Să fiu încurajată să compun, să cânt, să fiu pe scenă. Mi se pare cel mai minunat lucru să ai un partener care să te susțină și să te încurajeze. Acest lucru ne-a apropiat și mai mult.

Îl iubesc și îl respect și mai mult pentru că îmi oferă un mediu în care să fiu eu, cea autentică. Este mare lucru în viață să trăiești cu cineva care crede în tine, oricât l-ar durea faptul că ești plecată mult timp. Să renunțe la confortul lui mental etc… pentru a te lăsa pe tine să îți îndeplinești visurile. Sunt și îi voi fi recunoscătoare toată viața acestui om.

Revenind la lansare, a fost ceva la care doar puteam visa. Am muncit mult la acest album, printre crescut 4 copii, mobilat case, renovări, călătorii, problemele lui de sănătate etc… Au fost doi ani grei și de muncă neîntreruptă, dar nu m-am oprit. Am reușit să scot acest album nu numai online, dar și pe vinyl, masterizat cu Alex Psaroudakis, care a câștigat premii Grammy pentru mastering.

Am și colaborat cu producători mari, dar și cu super cunoscutul cântăreț the King of reggae Beenie Man, care a și câștigat Grammy pentru unul dintre albumele lui și a colaborat cu mari artiști, printre care Janet Jackson, The Fugees, Mya… Unul dintre producători, Damon Sharpe, a scris hitul cântat de JLo – «Love Dont Cost a Thing» (…)”, a povestit Anamaria Ferentz pentru revista VIVA.

